Reddit wykupił specjalną reklamę podczas finału Superbowla

Bez precedensu

W styczniu grupie zjednoczonych forumowiczów z Reddita i 4chana udało się niemal doprowadzić do bankructwa wielki fundusz inwestycyjny Melvin Capital, a przy okazji zarobić ogromne pieniądze na Wall Street. Osiągnięto to poprzez skupowanie akcji GameStopu, które zaczęły szybko zyskiwać na wartości. By upamiętnić wydarzenie, administracja forum wykupiła nawet trwającą 5 sekund reklamę podczas finału SuperBowl.

Na wielkiej scenie

Jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w USA to zarazem najbardziej atrakcyjna przestrzeń marketingowa na świecie. Trwający 30 sekund klip promocyjny wyświetlany podczas imprezy kosztuje 5,5 miliona dolarów. Spot wyemitowany przez Reddit nie był w odróżnieniu od wielu przygotowanych specjalnie na tę okazję reklam szczególnie spektakularny. Stanowi jednak piękny symbol.

Zapamiętajcie to!

Biorąc pod uwagę, że reklama mogła zniknąć w natłoku innych treści, Reddit zdecydował się opublikować ją również w internecie. Forum wydało na 5 sekund cały swój roczny budżet marketingowy. Z kilkuzdaniowego wpisu powinniśmy wszyscy zapamiętać przede wszystkim ten fragment:

„Jedną z rzeczy, których nauczyliśmy się od naszych społeczności w zeszłym tygodniu, jest to, że słabsi mogą osiągnąć wszystko, gdy zjednoczą się wokół wspólnego pomysłu.”

Trudno o lepsze podsumowanie całej sprawy.

fot. Reddit