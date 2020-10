Redmi K30S – nowy flagowiec Xiaomi

Dziwnie znajomy?

Firma Xiaomi zaprezentowała smartfon Redmi K30S. Urządzenie jest tak naprawdę modyfikacją modelu Mi 10T. To nowy, relatywnie tani smartfon mający konkurować z dużo droższymi konstrukcjami. Wyposażono go w 6,67-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1080x2400. Ekran oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz, a w jego lewym górnym rogu umieszczono aparat do selfie o rozdzielczości 20 Mpix.

Niezła cena

Na pleckach znajdziemy aparat główny z podstawową matrycą o rozdzielczości 64 Mpix. Towarzyszyć jej będzie dodatkowo obiektyw ultraszerokokątny oraz makro.

Telefon bazuje na procesorze Snapdragon 865 (zapewniającym zgodność ze standardem 5G), wyposażony jest też w 8 GB RAM-u i 128/256 GB miejsca na pliki użytkownika. Wbudowana bateria 5000 mAh obsługuje ładowanie z mocą maksymalnie 33 W.

Sprzedaż urządzenia wystartuje w Chinach 11 listopada, za wersję 128 GB trzeba będzie zapłacić 1500 zł, natomiast za 256 GB – 1600 zł.

fot. Xiaomi