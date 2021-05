Reklamowy patent Forda

Reklama nad kierownicą

Amerykański urząd patentowy (USPTO) opublikował złożony przez Forda wniosek o przyznanie patentu na technologię rozpoznawania tablic informacyjnych stojących przy drodze.

Już nie przegapisz billboardu

W skład nowoczesnych systemów wspomagania kierowcy coraz częściej wchodzą kamery, które wraz z komputerem pokładowym są na przykład w stanie poinformować osobę prowadzącą samochód, że przeoczyła znak ograniczenia prędkości i porusza się zbyt szybko.

Ford najwyraźniej postanowił rozszerzyć technologię rozpoznawania znaków drogowych o system identyfikacji tablic reklamowych – wyraźnie widać to na rysunku dołączonym do wniosku patentowego. Widnieje na nim hot-dog z zestawem frytek i napojem oraz wskazówki dojazdu (prawdopodobnie do lokalnej restauracji).

W samym opisie wniosku patentowego czytamy, że chodzi o system, który za pomocą kamery przechwytuje obraz pobocza drogi – na przykład stojących przy niej billboardów – a następnie przetwarza go za pomocą komputera pokładowego i pokazuje część zarejestrowanych informacji na wyświetlaczu pojazdu.

Jeszcze jeden strumień danych

Łatwo wyobrazić sobie, że system taki będzie dostarczał kierowcy reklamy, oraz to, że przekaz zostanie spersonalizowany pod kątem prowadzącego pojazd. Technologia wydaje się bardzo atrakcyjna z punktu widzenia agencji reklamowych. Mogą one ukierunkowywać wyświetlane materiały z uwzględnieniem czynników takich jak pora dnia, warunki pogodowe, marka pojazdu, okoliczności (np. czy kierowca podróżuje sam, czy też z dziećmi) – i tak dalej.

Na razie mamy wciąż do czynienia z wnioskiem patentowym, nie zaś wdrożonym w praktyce systemem. Jeśli jednak przybierze on konkretne kształty, Ford uzyska nowe źródło dochodów – zapewne wiele domów mediowych i agencji reklamowych będzie skłonnych zapłacić za kolejny mechanizm pozycjonowania treści dostarczanych odbiorcom.

fot. Pixabay, USPTO