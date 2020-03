Reklamy Google najskuteczniejsze

Analitycy z firmy Ori przeprowadzili badanie dotyczące trendów reklamowych. Pokazało ono, że Google pozostaje wyraźnym liderem na tym rynku, wyraźnie dystansując innych gigantów, takich jak Facebook czy Instagram. Analiza wykazała, że Google dużo skuteczniej niż obie te firmy generuje rzeczywisty ruch zakupowy.

W przypadku Google'a płatne wyszukiwania zapewniają 20,6% ruchu, podczas gdy dla Facebooka oraz Instagrama jest to odpowiednio 9,6 oraz 1,5%. Firma notuje więc dwa razy lepsze wyniki niż łączny rezultat największych konkurentów.

Google ma też najlepszy współczynnik konwersji, czyli służący do mierzenia skuteczności reklam parametr wyrażany w procentach, wskazujący procent osób wykonujących w danym momencie pożądaną akcję, np. wyświetlenie danej treści. Wynosi on odpowiednio 2,7% dla treści płatnych oraz 2,1% dla treści bezpłatnych, podczas gdy na Facebooku jest to 1,5%, a na Instagramie 0,8%.

Badanie pokazuje też przy okazji, jak duże znaczenie dla reklam mają aplikacje mobilne czy marketing za pośrednictwem e-maila. Dziś odpowiadają praktycznie za połowę ruchu reklamowego.

fot. Google