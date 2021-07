Rekord prędkości transmisji pobity

6G na horyzoncie

Naukowcy z japońskiego Narodowego Instytutu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (NICT) pobili rekord prędkości transmisji danych. Obecnie wynosi on 319 terabitów na sekundę. Jest to dwukrotnie więcej niż poprzedni rekord – 178 Tb/s – ustanowiony przez inżynierów z Japonii i Wielkiej Brytanii w sierpniu ubiegłego roku.

Test prędkości został przeprowadzony w laboratorium, z wykorzystaniem eksperymentalnego przewodu światłowodowego z czterema rdzeniami.

Zespół naukowców biorący udział w eksperymencie jest przekonany, że to właśnie nowy, czterordzeniowy przewód był najważniejszym czynnikiem, który pozwolił pobić rekord szybkości transferu. Ma on mniej więcej tę samą średnicę, co standardowy światłowód, a inżynierowie twierdzą, że można go łatwo zastosować w istniejących systemach telekomunikacyjnych, aby uzyskać ogromny wzrost prędkości.

„W niedalekiej przyszłości nasze osiągnięcia przyczynią się do realizacji szkieletowego systemu komunikacyjnego, niezbędnego do upowszechnienia nowych usług, np. 6G" – napisali członkowie zespołu.

Podczas eksperymentu dane były przesyłane w zwiniętym światłowodzie o długości ok. 3000 kilometrów (1864 mil). Transmisja odbyła się bez pogorszenia jakości sygnału.

fot. Pixabay