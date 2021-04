Rekordowy wyciek danych z Facebooka

Dane 533 milionów użytkowników Facebooka pochodzących ze 106 krajów zostały upublicznione na jednym z forów hakerskich. Wśród informacji znalazły się rekordy opisujące około 2,67 miliona Polaków.

Na pozór wyciek wydaje się duży – gdyby informacje dotyczyły wyłącznie użytkowników indywidualnych, opisywałyby mniej więcej co piętnastego mieszkańca globu.

Na szczęście dla osób, których dane zostały upublicznione, zestaw informacji nie zawiera ani haseł (nie ma także ich skrótów kryptograficznych), ani danych niezbędnych do dokonywania płatności, takich jak numery kart kredytowych albo kody CVV/CVC.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8