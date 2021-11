Reorganizacja w Samsungu

Epidemia przyczyną przetasowań

Samsung ma na świecie siedem baz produkcyjnych. Według serwisu TheElec, dwie fabryki w Wietnamie, w prowincji Bac Ninh i prowincji Taiyuan wyprodukowały 182 miliony telefonów. Jest to około 60% całkowitych mocy wytwórczych Samsunga.

Przedsiębiorstwo zamierza zmniejszyć ten wskaźnik do około 50%, czyli około 163 mln sztuk telefonów rocznie. W tym celu w Indiach i Indonezji ma być produkowanych o 19 mln telefonów więcej.

Samsung planuje zwiększenie rocznej produkcji indyjskiej fabryki z obecnych 60 mln sztuk do 93 mln sztuk do 2022 roku; indonezyjski zakład zwiększy wynik z 10 mln sztuk do 18 mln sztuk rocznie.

Cała ta układanka jest spowodowana wzrostem kosztów produkcji w Wietnamie, wynikających z dotkliwych skutków epidemii koronawirusa w tym kraju.

