Roboty nauczą się umiejętności społecznych?

„Uczłowieczanie" robotów

Badacze z Massachusetts Institute of Technology (MIT) chcą nauczyć roboty rozumienia interakcji społecznych i odpowiedniego reagowania. Opracowany przez naukowców system ma sprawić, że maszyny zrozumieją, na czym polega pomaganie sobie nawzajem i przeszkadzanie, i będą w stanie podjąć działanie z uwzględnieniem własnych zaprogramowanych celów.

Roboty mogą coraz więcej, ale...

Roboty nierzadko dziś pomagają ludziom w wykonywaniu zautomatyzowanych czynności. We wrześniu br. Amazon przedstawił urządzenie Astro, które ma sporo umiejętności, między innymi rozpoznaje twarze i podaje przedmioty konkretnej osobie. Roboty mogą pomagać w pracach rolnych, a nawet służyć jako tancerki w klubach nocnych. Niezależnie od pomysłu wciąż jednak poruszają się one w obrębie zaprogramowanych powtarzalnych czynności.

Naukowcy z MIT postanowili pójść krok dalej i nauczyć maszyny podstawowych interakcji społecznych, kluczowych w codziennym życiu człowieka.

Ćwiczenia z obserwacji i rozumienia

Badacze skupili się na umiejętności pomagania i przeszkadzania. Stworzyli symulowane środowisko, w którym roboty obserwowały siebie nawzajem – jeden z nich zgadywał, co drugi zamierza zrobić, a następnie pomagał mu lub przeszkadzał w wykonaniu zadania.

Maszyny poruszały się po dwuwymiarowej siatce. Dostawały zadania fizyczne do wykonania, np. dojście do drzewa w określonym punkcie siatki. Drugim zadaniem robota był „cel społeczny" – odgadnięcie zadania (np. podlanie drzewa) robotycznego towarzysza poruszającego się po tej samej siatce i podjęcie działania, które mu w tym pomoże lub przeszkodzi. Roboty były nagradzane za aktywność, przy czym istotne znaczenie miało zbliżenie się do osiągnięcia własnego celu.

Jak wyjaśniają naukowcy, w rozwoju tej metody bardzo ważne jest uwzględnienie własnych fizycznych i społecznych celów robota dla stworzenia realistycznych interakcji, ponieważ także ludzie w procesie wzajemnego pomagania mają swoje granice (np. racjonalna osoba raczej nie podaruje nieznajomemu swojego portfela).

Przyszły przyjaciel człowieka?

Widzowie, którzy oglądali filmy pokazujące zachowania tych zaprogramowanych maszyn wchodzących ze sobą w interakcje, w większości uznali, że zgadzają się one z systemem zachowań społecznych ludzi.

„Rozumiejące" roboty mogłyby być przełomem na przykład w sektorze opieki społecznej. Poza tym opracowany model umożliwiłby naukowcom ilościowy pomiar interakcji społecznych, co pomogłoby psychologom w badaniu autyzmu albo w analizie skutków działania antydepresantów.

Więcej o planach naukowców, zastosowanej metodzie i eksperymencie można przeczytać tutaj.

fot. Brett Jordan – Unsplash