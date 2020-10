Rodzina Raspberry Pi powiększa się o Compute Module 4

Kolejna generacja?

Raspberry Pi Compute Module 4 to bezpośredni następca zeszłorocznej wersji komputerka. W urządzeniu zauważymy wiele zmian, zaczynając od jeszcze bardziej kompaktowych rozmiarów. Na skromnych rozmiarów płytce znajdziemy procesor Broadcom BCM2711 z zegarem 1,5 GHz. W zależności od wybranej wersji na pokładzie dostaniemy też od 1 do 8 GB pamięci RAM.

Wariantów do wyboru jest naprawdę sporo, bo aż 32. Oprócz RAM-u różnią się też dostępną pamięcią typu eMMC (pamięć półprzewodnikowa, nieco podobna do SSD, tyle że naniesiona bezpośrednio na płytkę drukowaną) o pojemności od 8 do 32 GB. W sprzedaży znajdziemy też wersję Lite, pozbawioną tego modułu.

Ograniczeni kreatywnością

Compute Module 4 jest zgodne z maksymalnie dwoma wyświetlaczami MIPI DSI, możliwe jest również podpięcie złączy HDMI do dwóch wyprowadzeń. Do tego dodano układ sieciowy (z możliwością dobrania modułu Wi-fi), pojedynczą linię PCI i złącze ogólnego przeznaczenia. Sprzęt umożliwia też dekodowanie materiału 4K przy maksymalnie 60 FPS.

Nowy komputerek można zamówić na stronie producenta w cenie od 25 dolarów (100 zł) do 90 dolarów (350 zł). Oferowane są też dodatkowe moduły rozszerzające możliwości sprzętu.

fot. Raspberry Pi