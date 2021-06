Roger Waters odmawia Zuckerbergowi

Czarna polewka

Roger Waters, były lider, basista i wokalista grupy Pink Floyd poinformował, że otrzymał od Marka Zuckerberga list, w którym szef Facebooka oferował „olbrzymią sumę pieniędzy" w zamian za możliwość wykorzystania piosenki „Another Brick in the Wall (pt. 2)" w reklamie serwisu Instagram. Muzyk odmówił, używając ostrych słów („And the answer is, ‘F... you. No f...in' way").

Maszerujące młotki

Nawet ci, którzy słabo znają twórczość Pink Floyd, zazwyczaj bez trudu rozpoznają piosenkę „Another Brick in the Wall" pochodzącą z wydanego w 1979 roku albumu „The Wall". Druga z trzech jej części stała się jednym z najsłynniejszych protest songów. Utwór (a także cały album) atakuje bezduszność brytyjskiego systemu edukacji i oskarża go o skłonność do kontrolowania umysłów młodych ludzi oraz sterowania ich zachowaniami.

Waters wspomniał o liście od Zuckerberga podczas spotkania osób popierających Juliana Assange'a. Muzyk stwierdził, że Facebook i Instagram są częścią „podstępnego systemu, który ma przejąć kontrolę absolutnie nad wszystkim" i dodał: „Nie będę wspólnikiem tego ... Zuckerberga".

Zdaniem Watersa szef sieci społecznościowej w ogóle nie rozumie sensu jego piosenki („Nie potrzebujemy edukacji/Nie chcemy kontrolowania myśli/Żadnego wrednego sarkazmu w klasie/Nauczyciele, zostawcie te dzieci w spokoju/W sumie to tylko jeszcze jedna cegła w murze/W sumie jesteś tylko kolejną cegłą w murze").

Zuckerberg was a little prick when he was grading co-eds. Being very rich changes nothing, he'll always be a little prick! pic.twitter.com/tt542qWkaZ — Roger Waters (@rogerwaters) June 15, 2021

Naganie wypowiedzi Watersa można znaleźć w kilku kanałach na Twitterze – w tym należącym do byłego lidera Pink Floyd. Jeśli ktoś chce odsłuchać całość, musi liczyć się z tym, że muzyk nie przebiera w słowach.

fot. Pink Floyd, Twitter