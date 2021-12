Rosja blokuje Tora

Tor prosi o pomoc

Najwięksi rosyjscy dostawcy internetu zablokowali stronę główną Tora (torproject.org). Ma to być wstęp do całkowitego odcięcia sieci Tor na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Tor to projekt wspomagający zachowanie anonimowości w internecie. Wykorzystywane są przy tym współpracujące ze sobą serwery, które uniemożliwiająa dokonanie analizy ruchu sieciowego i uzyskanie danych na temat użytkownika. Sieć Tor jest powszechnie używana do zabezpieczania prywatności i omijania cenzury.

Witrynę projektu zablokowano w Rosji 1 grudnia 2021 r., ale wielu użytkowników sugerowało, że problemy ze stroną są skutkiem eksperymentów z Runetem, wewnętrznym „rosyjskim internetem".

Z czasem jednak okazało się, że blokada została wprowadzona bez związku z Runetem. Wydaje się, że jest to działanie operatorów telekomunikacyjnych zainspirowane przez rosyjską Federalną Służbę Nadzoru Komunikacji, Informatyki i Mediów (Roskomnadzor).

W reakcji na działania operatorów przedstawiciele projektu Tor wezwali do uruchamiana dodatkowych węzłów, aby pomóc Rosjanom w swobodnym korzystaniu z sieci.

W blogu Tora napisano: „Rosja jest krajem mającym drugą co do wielkości liczbę użytkowników Tor (...). Wydaje się, że sytuacja może szybko doprowadzić do ogólnokrajowej blokady; pilnie musimy odpowiedzieć na tę próbę cenzury! TERAZ potrzebujemy twojej pomocy, aby Rosjanie byli połączeni z Torem!".

Rosyjskich użytkowników poproszono, aby pomogli Torowi w zrozumieniu technicznych szczegółów blokady. W tym celu mają oni testować sieć za pomocą specjalnej aplikacji OONI i szukać sposobów ominięcia ograniczeń. Jednocześnie zalecono im, aby zastosowali wszystkie możliwe środki zapewnienia sobie anonimowości, ponieważ władze będą chciały znaleźć osoby starające się przełamać blokadę.

fot. TorProject/Pixabay