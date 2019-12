Rosja już testuje własny internet

Od pewnego czasu pojawiają się informacje, że Rosja planuje odłączenie się od globalnego internetu na rzecz własnego, krajowego systemu łączności. Ma on stanowić alternatywę dla globalnej sieci, a plany jego wprowadzenia przerażają zwłaszcza w kontekście wolności słowa. Wygląda na to, że do odłączenia Rosji od znanego nam internetu jest coraz bliżej – właśnie odbyły się pierwsze testy tzw. RuNetu.

W poniedziałek (23 grudnia br.) infrastruktura została zbadana pod kątem odporności na ataki hakerskie z zewnątrz. „Wyniki testów pokazują, że zarówno władze, jak i dostawy usług są przygotowane na skuteczne reagowanie w przypadku pojawiających się zagrożeń i zapewnienie przy tym niezawodnej pracy internetu, jak i sieci telekomunikacyjnej" – skomentował testy Aleksiej Sokołow, rosyjski minister komunikacji.

Wyniki pierwszych testów zostały już przedstawione prezydentowi Władimirowi Putinowi. Próby będą kontynuowane w przyszłości, prawdopodobnie również z udziałem mniejszych operatorów. Do pierwszej fazy zaproszono cztery kluczowe firmy telekomunikacyjne. Z ich pomocą przetestowano 18 różnych scenariuszy ataku.

Kanał Rossija 24 podał, że faktyczny czas trwania testu to ostatnie 2 tygodnie. Prace nad programem są kontynuowane pomimo intensywnych protestów, jakie odbyły się na ulicach Moskwy w marcu. Istnieje obawa, że nowy kanał komunikacji stanie się narzędziem cenzury.

Ustawa zakłada też wprowadzenie filtrów niektórych treści. Chociaż Putin zapewnia, że „suwerenny internet" nie będzie służył cenzurze, to nieskrywana niechęć rosyjskiego prezydenta do opozycji tworzy wokół tego projektu wiele wątpliwości. Sieć zostanie w pełni uruchomiona już w 2021 roku.

