Rosja karze Twittera, Facebooka i TikToka

Rośnie presja na Big Tech

Moskiewski Sąd Okręgowy w rejonie tagańskim nałożył karę grzywny na firme Meta Platforms (właściciela Facebooka) w wysokości 13 milionów rubli (176 tys. dolarów) za nieusunięcie treści, które władze uznały za niezgodne z przepisami rosyjskiego prawa internetowego. Za to samo przewinienie Twitter został ukarany grzywną w wysokości 10 milionów rubli (ok. 135 tys. dolarów); TikTokowi wymierzono karę w wysokości „zaledwie" 4 milionów rubli (ok. 50 tys. dolarów).

Wkrótce przed sądem stanie również Google, podejrzewany o powtarzające się naruszenia przepisów dotyczących publikacji treści. Koncern może zostać ukarany grzywną stanowiącą część rocznych przychodów w Rosji.

Grzywna to nie jedyny rodzaj kary, jakie Rosja nakłada na „nieposłuszne" koncerny technologiczne. W marcu 2021 r. regulator komunikacji Roskomnadzor spowolnił prędkość Twittera za posty zawierające pornografię dziecięcą, informacje o nużywaniu narkotyków lub nawoływanie nieletnich do popełnienia samobójstwa.

Giganci zgodnie twierdzą, że działania władz to próby przejęcia kontroli nad internetem, która grozi stłumieniem wolności jednostek i korporacji.

fot. Geralt – Pixabay