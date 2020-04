Rosja później wprowadzi kontrowersyjną ustawę

W wakacje zeszłego roku wiele mówiło się o kontrowersyjnej ustawie, którą rząd Rosji zamierzał objąć wszystkie urządzenia elektroniczne sprzedawane na terenie tego kraju. Nowe prawo wymuszałoby na producentach dystrybuowanych w Rosji telefonów, komputerów i telewizorów instalowanie wyłącznie aplikacji stworzonych przez rosyjskich programistów.

Wprowadzenie nowych przepisów jest już przesądzone od listopada 2019 r. Jak jednak podaje Reuters, powołując się na TASS, w związku z panującą obecnie na świecie sytuacją wejście w życie tych regulacji zostało odroczone o pół roku. Ustawa będzie więc dotyczyć sprzętów sprzedawanych po 1 stycznia 2021 r.

Obawiający się o swoją prywatność użytkownicy mogą spać spokojnie jeszcze przez kilka miesięcy. Chociaż oficjalne stanowisko Kremla mówi o chęci promowania w ten sposób lokalnych programistów, to ustawa budzi wiele wątpliwości również na arenie międzynarodowej. Pojawiają się obawy o to, czy wśród narzuconych producentom sprzętu aplikacji nie pojawią się takie, które wykorzystują mechanizmy służące do szpiegowania użytkowników.

fot. Pixabay