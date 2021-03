Rosja spowalnia Twittera

Wycięli za mało

Roskomnadzor, działająca w Federacj Rosyjskiej agencja zajmująca się regulowaniem rynku telekomunikacyjnego, zdecydowała o ograniczeniu prędkości, z jaką można korzystać z Twittera.

Wszystkie komórki, połowa pecetów

Przedstawiciele Roskomnadzoru poinformowali, że obniżona została prędkość pobierania treści z Twittera na wszystkich telefonach komórkowych oraz na połowie urządzeń stacjonarnych.

Od końca ubiegłego roku w Rosji obowiązują przepisy, zgodnie z którymi można nakładać sankcje na serwisy internetowe prezentujące treści uznawane za szkodliwe. Na podstawie tych właśnie regulacji zażądano od Twittera usunięcia ponad 28 tysięcy wpisów związanych z pornografią dziecięcą, narkotykami oraz nakłaniające osoby niepełnoletnie do popełniania samobójstwa.

Według Roskomnadzoru 3168 zakwestionowanych materiałów (wpisów oraz odsyłaczy do stron WWW) wciąż nie zniknęło z Twittera. Jednocześnie władze ostrzegły operatora platformy, że w przypadku pozostawienia zakazanych treści w serwisie może dojść do całkowitego odcięcia go od sieci.

Twitter jest szóstym pod względem popularności portalem społecznościowym w Federacji Rosyjskiej. Używa go wielu dysydentów i opozycjonistów – między innymi Aleksiej Nawalny.

fot. Pixabay