Rosja walczy z piractwem i... dostępem do zagranicznego internetu

W Rosji panuje plaga piractwa, z którą próbuje walczyć krajowy urząd regulacji internetu (Roskomnadzor). Pod szyldem walki z piractwem organ stara się też utrudnić działalność szyfrowanego komunikatora Telegram. W zeszłym roku instytucja ta miała utrudniać działalność aplikacji, uzasadniając swoje działania tym, że z szyfrowanych wiadomości korzystają terroryści. Wcześniej klucze szyfrujące wykorzystywane przez serwis próbowała zdobyć też Federalna Służba Bezpieczeństwa.

Działania te spotkały się w zeszłym roku z protestem ze strony 20-letniego Rosjanina. Niejaki Paweł Kopyłow miał dopuścić się trzech prób podpalenia biur urzędu na przełomie kwietnia i maja 2018 roku. Za wyrządzone przez niego szkody oszacowane na 10 milionów rubli został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności.

Miała być to zemsta za blokowanie Telegramu, ale też VPN-ów i pirackich stron internetowych. Intencje urzędu mają też jednak drugie dno. Roskomnadzor stwierdził, że udało mu się skrócić czas potrzebny do zablokowania dostępu za pośrednictwem rosyjskich usług telekomunikacyjnych do zabronionych treści. Walka z piractwem ma też służyć opracowaniu skutecznej metody odłączenia od świata rosyjskiego internetu.

Tydzień temu Kreml wystosował nawet do Google'a żądanie, by przestał promować na YouTubie przedwyborcze protesty. Zdaniem władz, nieprzychylne im organizacje miały wykupić na platformie usługi reklamowe, by zakłócić proces wyborczy.

Już w czerwcu Roskomnadzor zaczął przymuszać dostawców sieci VPN (pozwalających teoretycznie ominąć ograniczenie dostępu do usług), by korzystali z rosyjskich systemów cenzury. Choć podjęte przez rząd działania realnie przyczyniły się do spadku ruchu obserwowanego na pirackich witrynach, nie do końca wiadomo, jakie jeszcze konsekwencje przyniesie...

