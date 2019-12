Rosja z własną encyklopedią internetową

Nowe regulacje u naszych wschodnich sąsiadów przewidują utworzenie rosyjskiej encyklopedii internetowej, która ma bazować na drukowanej Wielkiej Rosyjskiej Encyklopedii (następcy oficjalnej encyklopedii Związku Radzieckiego). Ustawę przygotowało tamtejsze Ministerstwo Komunikacji, a realizacja pomysłu kosztować ma prawie 2 mld rubli, czyli ok. 120 mln złotych.

Wikipedia uznawana jest przez Władimira Putina za niewiarygodne źródło wiedzy. Internetowej encyklopedii w Rosji nie będą współtworzyć internauci – zajmie się tym grupa ekspertów zgromadzonych w centrum badawczo-edukacyjnym, które będzie zapleczem naukowym projektu.

W ten sposób rząd rosyjski chce zapewnić swoim obywatelom – jak deklaruje – dostęp do wiarygodnych informacji, aktualizowanych na podstawie naukowo zweryfikowanych źródeł wiedzy. Działanie to postrzegane jest jednak przez wielu jako dążenie do kontroli nad tym, co obywatele Rosji oglądają i jakie czynności wykonują online. Ostatecznym celem ma być uniezależnienie rosyjskiego internetu od globalnych struktur i zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami z zagranicy.

