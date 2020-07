Rośnie sprzedaż komputerów

Firma Gartner przedstawiła wstępny raport na temat sprzedaży komputerów w 2. kwartale br.

Na całym świecie nabywców znalazło 64,8 mln sztuk komputerów, co oznacza wzrost o 2,8% w porównaniu z 2. kwartałem roku 2019. Analitycy Gartnera podkreślają, że sprzedawcom udało się odtworzyć łańcuchy dostaw sprzętu przerwane w 1. kwartale na skutek pandemii koronawirusa.

Jako osobny element pobudzający wzrost sprzedaży wymienia się konieczność przejścia na pracę zdalną – przyczyniła się ona do zwiększenia zapotrzebowania na komputery przenośne. Specjaliści firmy Gartner są zdania, że ten mechanizm może napędzać sprzedaż jeszcze do końca 2020 r.

Lenovo i HP na topie

Przedstawiając wyniki sprzedaży, wzięto pod uwagę komputery stacjonarne, notebooki i urządzenia takie jak microsoftowy Surface. Nie obejmują one z kolei chromebooków ani iPadów.

Okazało się, że dwaj dostawcy – Lenovo i HP – opanowali niemal połowę światowego rynku komputerów. Lenovo sprzedał prawie 16,2 mln komputerów (25% ogółu), a HP – niemal 16,17 mln sztuk (24,9% wszystkich urządzeń). Na podium znalazł się jeszcze Dell (ok. 10,65 mln egzemplarzy, czyli 16,4% udziału w rynku).

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma Lenovo odnotowała wzrost sprzedaży o 4,2%. Ten sam wskaźnik w przypadku HP wyniósł 17,1%; wśród pierwszej trójki jedyny spadek w skali roku dało się zauważyć u Della (o 0,3%).

Regionalne wahania

W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (region EMEA) sprzedaż komputerów wzrosła w 2. kwartale o ok. 20%. Był to najlepszy od 10 lat wynik w tej części świata. Dla odmiany w regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż spadła o 8,1% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Zakupy komputerów do domu były tu duże (i napędzane koniecznością przejścia na pracę zdalną), natomiast bardzo osłabił się rynek biznesowy, co wynikało z ograniczeń budżetowych w niektórych branżach oraz w administracji publicznej i w szkolnictwie.

Sprzedaż komputerów w USA zwiększyła się rok do roku o 3,5% (był to 5. z kolei kwartał wzrostu). Stało się tak pomimo 44-procentowego spadku popytu na maszyny stacjonarne; zrekompensował je 2-cyfrowy wzrost zapotrzebowania na komputery przenośne, które były najchętniej wybierane przez osoby zmuszone do pozostania w domach.

fot. Gartner