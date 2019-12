Rośnie wartość rynku grzejącej odzieży na baterie

Wzrasta popyt na odzież ogrzewaną. Poszczególne firmy zaczynają specjalizować się w produkcji ubrań dostosowanych do określonych kategorii: sport, aspekty medyczne czy lepszy sen. Raport opublikowany przez firmę Market Insight Reports ukazuje, że co roku zapotrzebowanie na podgrzewaną garderobę ma wzrastać o ok. 18%.

Materiały nowej generacji mają w przyszłości przydać się nie tylko osobom, które kiepsko znoszą panujące zimą ujemne temperatury czy sportowcom, ale także – kosmonautom. Części odzieży, które będą reagowały na ciepłotę ciała i dostosowywały swój kształt do człowieka mają się sprawdzić również w przestrzeni kosmicznej. Bardziej przyziemnie, ale równie istotnie mają oddziaływać podgrzewane części bielizny, dzięki którym kobiety odczują ulgę podczas bóli menstruacyjnych.

W projektowaniu ubrań podgrzewanych za pomocą baterii litowo-jonowych specjalizuje się także polska firma Glovii. Ma ona w swojej ofercie głównie odzież sportową, która po naładowaniu i aktywowaniu jest w stanie zapewnić ciepło przez wiele godzin. Wykorzystywane tu tkaniny nagrzewają się do ok. 50 stopni Celsjusza. Obecnie marka projektuje podgrzewaną odzież skierowaną do osób uprawiających sporty wodne, m.in. windsurfing.

Firmy podbijające rynek odzieży podgrzewanej starają się znajdować jak najbardziej funkcjonalne rozwiązania. Dlatego też dostępne są już elementy garderoby, które można podgrzewać nie tylko za pomocą baterii czy powerbanków, ale także przy użyciu akumulatorów znajdujących się w pojazdach. Ogrzewane ubrania w głównej mierze bazują na włóknach węglowych.

fot. Glovii