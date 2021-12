Rosyjscy hakerzy oskarżeni w USA

Poszukiwany oficer GRU

Pięciu Rosjan zostało 20 grudnia oskarżonych przez Departament Sprawiedliwości USA o włamania do systemów komputerowych dwóch amerykańskich firm, które zajmują się obsługą koncernów notowanych na giełdzie. Zaatakowane przedsiębiorstwa pracują dla amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i pomagają korporacjom w przygotowywaniu dla niej raportów.

Rosjanie oskarżeni przez Departament Sprawiedliwości mieli wykradać z firm pracujących dla SEC informacje, a następnie wykorzystywać je w celu osiągnięcia korzyści materialnych.

Kradzieży dokonywano od stycznia 2018 r. do września 2020 r. Rosjanie włamywali się do systemów ofiar za pomocą złośliwych wiadomości e-mailowych, a następnie wykradali dokumenty, które pracownicy firm przygotowywali dla klientów. Należały do nich m.in. Tesla, IBM, Snap, Box oraz The Nielsen Company.

Wśród pięciu oskarżonych Rosjan znajduje się Iwan Jermakow, były pracownik rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU). Według Departamentu Sprawiedliwości Jermakow zatrudnił się w 2018 roku w moskiewskiej firmie informatycznej M13. Świadczyła ona usługi zarządzania inwestycjami oraz testowania odporności systemów IT na penetrację z zewnątrz. M13 miała służyć przestępcom jako przykrywka ich działalności w USA.

Departament Sprawiedliwości ogłosił zarzuty po tym, gdy postawiono przed sądem jednego z piątki oskarżonych – Władysława Kliuszyna. Został on w marcu zatrzymany w Szwajcarii i na mocy umowy o ekstradycji przewieziony do USA. Poza Kliuszynem wszyscy oskarżeni przebywają na wolności. Jermakowa poszukuje FBI jako jednego z najbardziej niebezpiecznych hakerów, którzy znajdują się na specjalnej liście zwanej Cyber's Most Wanted.

