Router FRITZ!Box 6890 LTE do komunikacji mobilnej

Router FRITZ!Box 6890 LTE oferuje szybkie połączenie z Internetem za pomocą technologii mobilnych lub DSL, obsługując łącza o przepustowości do 300 Mbit/s. Przesyła dane za pomocą pięciu częstotliwości LTE i dwóch częstotliwości UMTS oraz obsługuje roaming, by umożliwić surfowanie za pośrednictwem wszystkich mobilnych sieci telekomunikacyjnych.

FRITZ!Box 6890 LTE jest świetnie wyposażony w celu obsługi domowej sieci: szybka bezprzewodowa sieć WLAN na obu częstotliwościach wykorzystująca nową technologię Multi-User MIMO (4x4 dual band Wireless AC+N o przepustowości 1733 Mbit/s w paśmie 5 GHz i 800 Mbit/s na 2,4 GHz), cztery gigabitowe porty LAN, jeden port USB do podłączenia nośników danych i jedna stacja bazowa DECT dla telefonów i aplikacji inteligentnego domu Smart Home. Istniejące systemy telefoniczne można podłączyć przez wewnętrzny portu ISDN S0.

Urządzenie FRITZ!Box 6890 LTE może być stosowane zarówno na łączach mobilnych, jak i stacjonarnych. Router można podłączyć bezpośrednio do linii DSL lub poprzez port WAN do modemu kablowego, czy światłowodowego. Dzięki funkcji awaryjnego przełączania się z DSL na łączność komórkową, oferowaną przez FRITZ!Box 6890 LTE, użytkownicy o szczególnie wysokich wymaganiach co do niezawodności dostępu do Internetu, mogą cieszyć się dodatkowym zabezpieczeniem przed utratą połączenia. Urządzenie wykrywa również, kiedy stabilność połączenia DSL wraca do normy i automatycznie przełącza dostęp do internetu z powrotem na linię stacjonarną.

Prędkości pobierania do 300 Mbit/s można osiągnąć za pośrednictwem zarówno urządzeń LTE (Cat. 6), jak i DSL (od ADSL do VDSL2 z supervectoringiem 35 b). Telefonia IP (w standardzie SIP) jest obsługiwana niezależnie od sposobu połączenia z Internetem. Ponadto, FRITZ!Box 6890 LTE może być również wykorzystywany na stacjonarnych łączach ISDN i analogowych. System operacyjny FRITZ!OS oferuje wiele wygodnych funkcji, takich jak firewall, sieć dla gości tzw. hotspot, usługę MyFRITZ! oraz kontrolę rodzicielską.

Cena: 1550 zł