Routery obsługujące prędkość do 1 Gb/s

Nie są to jednak urządzenia koncepcyjne, a gotowe produkty, które niebawem pojawią się na rynku. Dzięki temu ZTE dało użytkownikom możliwość korzystania z sieci komórkowych pre-5G.

Transmisja danych LTE z szybkością 1Gb/s stanowi kamień milowy dla nadchodzącej epoki łączności 5G, która ma być powszechnie dostępna w roku 2020. Zaprezentowane urządzenia są bardziej inteligentne i bardziej interaktywne oraz bardziej zintegrowane z chmurą, a wszystko to dzięki transmisji danych z gigabitową prędkością, niskim opóźnieniom i natychmiastowym przetwarzaniu informacji. Nowe routery z wyprzedzeniem spełniają wymogi, które postawi przed nami Internet rzeczy wraz coraz większą konsumpcją danych w naszych domach i biurach.

Nowe produkty ZTE wyposażono w najnowszy modem Qualcomm Snapdragon X16 (MDM9x50) z obsługą standardów LTE FDD i TDD, co zapewnia maksymalną szybkość pobierania w sieciach LTE (kategorii 16) do 1 Gb /s i prędkość wysyłania danych do 150 Mb/s.

Nowy router bezprzewodowy MF288 obsługuje wiele funkcji, w tym VoLTE HD (Voice over LTE w jakości HD) i Wi-Fi z gigabitowym łączem danych. Konstrukcja z pięcioma antenami znacząco zwiększa zasięg urządzenia i oraz odporność na zakłócenia syganału. ZTE MF288 może również obsługiwać wielu użytkowników Wi-Fi MU-MIMO. Korzystając z wbudowanego inteligentnego algorytmu, urządzenie nieustająco analizuje i monitoruje ruch w sieci lokalnej. Dzięki temu, w inteligentny sposób przydziela poszczególnym użytkownikom zasoby sieciowe i transfer, zapewniając każdemu z nich najwyższy komfort korzystania z sieci.

Mobilny Router ZTE MF990 to urządzenie o rozmiarach 90 x 90 x 15 mm. Zostało ono wyposażone w 2,4-calowy ekran dotykowy, na którym wyświetlane są informacje takie jak moc, sygnał czy zużycie danych. Dotykowy ekran stanowi też wsparcie w zarządzaniu routerem i umożliwia wygodną konfigurację. Akumulator o pojemności 3000 Ah pozwala natomiast na nieprzerwaną pracę nawet do 8 godzin.

Dzięki skróceniu czasu potrzebnego na transmisję danych oraz mniejszym opóźnieniom oba produkty wprowadzane przez ZTE popularyzują takie rozwiązania jak rozmowy internetowe i transmisja wideo w jakości 4K, rozszerzona rzeczywistość czy inteligentny dom. Coraz powszechniejsza obecność w naszych domach urządzeń IoT (internetu rzeczy) wymaga wyjątkowo wydajnych urządzeń, a wszystko to po to, aby rozwiązania inteligentnego domu czy wirtualna rzeczywistość stały się powszechniej dostępne. Produkty ZTE, które umożliwiają transfer danych z prędkością nawet 1 GB/s, przyczynią się do popularyzacji rozwiązań z zakresu inteligentnego życia. ZTE aktywnie współpracuje z operatorami na terenie Europy, Chin, USA, Australii i w wielu innych krajach mając na celu wprowadzenie komercyjnej dostępności terminali gigabitowych.

Router bezprzewodowy ZTE MF288 zostanie wprowadzony do sprzedaży w Ameryce Północnej w październiku, a mobilny Router ZTE MF990 dostępny będzie globalnie w czwartym kwartale 2017 roku. Dostępność na lokalnych rynkach krajowych uzależniona jest od zaawansowania prac lokalnych operatorów w celu dostosowania swoich sieci LTE do klasy pre-5G.