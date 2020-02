Rozwiązanie na zawołanie – aplikacja Socratic

Aplikacja, która swój debiut miała kilka lat temu, została niedawno przejęta przez Google'a. Dzięki poprawkom, jakie zostały wprowadzone – przede wszystkim wdrożeniu do programu Google AI – wreszcie można powiedzieć, że program spełnia swoją rolę.

Dzięki apce Socratic możemy znacząco skrócić czas potrzebny do znajdywania rozwiązań zadań matematycznych czy chemicznych. Dlatego program doskonale sprawdzi się jako wsparci dla uczniów i studentów. Aby otrzymać odpowiedź na pytanie zawarte w pracy domowej itp., wystarczy wykonać zdjęcie zadania. Po przepracowaniu go przez algorytmy apki otrzymamy rozwiązanie wraz z objaśnieniem. Zasoby online związane z poszukiwanym przez nas tematem są dostępne także za pomocą komend głosowych. Po podyktowaniu zagadnienia, np. z historii, otrzymamy adekwatne do pytania filmiki, instrukcje krok po kroku etc. W apce znajdują się zasoby związane z takimi działami nauki jak algebra, geometria, trygonometria, biologia, chemia, fizyka, historia i literatura. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że narzędzie nie obsługuje aktualnie języka polskiego. Nie pomoże więc w opracowywaniu prac domowych z tego przedmiotu. Jednak nawet podstawowe rozumienie języka angielskiego umożliwi swobodne poruszanie się po aplikacji i czerpanie za jej pośrednictwem wiedzy.

fot. Google Play