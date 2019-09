Rozwój AI zmusi 120 milionów pracowników do przekwalifikowania

Coraz większe znaczenie sztucznej inteligencji w przemyśle może spowodować w ciągu najbliższych trzech lat konieczność przekwalifikowania się ponad 120 milionów pracowników na całym świecie. Dane te wynikają z badań przeprowadzonych przez firmę IBM, które wskazują, że rozwój nowych technologii poważnie wpłynie na strukturę zatrudnienia.



Ma to związek z popularnym obecnie terminem „Przemysł 4.0", związanym z czwartą rewolucją przemysłową. Szacuje się, że do 2030 roku czeka nas zautomatyzowanie około 375 milionów miejsc pracy. Jest dziś możliwe tworzenie w pełni autonomicznych fabryk, w których maszyny zastępują ludzi podczas wykonywania podstawowych czynności.



Opisana przez IBM konieczność przekwalifikowania się wynika z tego, że czeka nas spadek liczby etatów produkcyjnych. Znacząco wzrośnie natomiast zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników obsługi technicznej.



Wymagania odnośnie do poziomu kwalifikacji rosną też z każdym rokiem - według danych IBM obecnie pracownik potrzebuje średnio 36 dni przyuczenia się do pracy, podczas gdy pięć lat temu wystarczyły trzy dni. Niekoniecznie chodzi tu jednak o umiejętności czysto techniczne. - Dzisiaj pracodawcy kładą większy nacisk na umiejętności miękkie, takie jak np. komunikacja czy kreatywność, a nie techniczne. Kompetencje behawioralne postrzega się jako kluczowe - wyjaśnia Amy Wright, dyrektor ds. zarządzania talentami w IBM w rozmowie z serwisem CNET.

fot. 123RF