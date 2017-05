Rozwój sztucznej inteligencji – zbadaj temat na Code Europe

Jeszcze kilka lat temu sztuczna inteligencja kojarzyła nam się z robotami rodem z przyszłości. Obecnie jej elementy lub całe systemy zamieszkują coraz więcej urządzeń codziennego życia - łącznie z pralką, tosterem i mikserem liczącym kalorie. Wszystko z myślą o tym, by odciążyć nas z pracy lub myślenia. Ale czy ewolucja AI nie brnie za daleko?

UCZEŃ PRZERASTA MISTRZA?

Trudno jednoznacznie zmierzyć poziom AI, jednak ludzki mózg już niejednokrotnie mierzył się ze sztuczną inteligencją. Całkiem niedawno, podczas pokazowego turnieju pokera w Chinach, drugi raz z rzędu komputer ograł kilku czołowych pokerzystów na setki tysięcy dolarów.

W ramach innego eksperymentu sztuczna inteligencja grała przeciwko sobie. Na początku gra polegała na zbieraniu jabłek, chociaż boty zostały wyposażone dodatkowo w broń. Kiedy jeden z botów zorientował się, że eliminując bota-przeciwnika, zbierze więcej jabłek dla siebie, zaczęła się prawdziwa jatka, w której cel był już tylko jeden - unicestwić oponenta!

To już kolejny eksperyment, w którym im bardziej inteligentna AI, tym bardziej okazuje się samodzielna i agresywna. Przed takim obrotem spraw ostrzegają m.in. Stephen Hawking czy Bill Gates. Przełomowym momentem będzie przekształcenie się AI w Superinteligencję, samodzielny twór, którego myślenia nie będziemy nawet w stanie pojąć.



NA RAZIE JEST MIŁO

Dotychczas sztuczna inteligencja niesie praktycznie same pozytywne aspekty. Coraz częściej umożliwia nam dosłowną komunikację z urządzeniami, ułatwiając codzienne życie, jak choćby w przypadku aplikacji Siri czy Amazon Alexa, które rozumieją i wykonują polecenia głosowe, sterują urządzeniami w domu, chwilę pogawędzą i pożartują! Już teraz AI samodzielnie pisze scenariusze do filmów, komponuje muzykę czy maluje obrazy - jest kreatywna i zajmuje się sztuką. Być może niebawem wszystko będzie robić za nas, a my zyskamy w zamian więcej wygody i wolnego czasu.

WGRAJ SWÓJ MÓZG

Oczywiście upłynie w Wiśle jeszcze sporo wody, zanim sztucznej inteligencji uda się osiągnąć poziom mózgu myszy, a co dopiero ludzkiego. Taki cel postawili sobie m.in. ludzie z Blue Brain Project, którym jak na razie udało się zasymulować działanie ⅓ milimetra sześciennego mózgu szczura. Niewiele? A to prawie 40 milionów połączeń nerwowych, stąd badania zostały okrzyknięte jako przełomowe!

Istnieją też tendencje odwrotne - próba wgrania danych z mózgu do komputera lub sieci. Według niektórych naukowców i futurystów zmieni to rozumienie pojęcia nieśmiertelności. Sztuczna inteligencja ma nam dać życie wieczne - zagwarantować dalszą egzystencję jako część terabajtowej sieci danych.

SZTUCZNA INTELIGENCJA - POZNAJCIE SIĘ BLIŻEJ

Dziedzina AI zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego jeśli chcecie być na czasie, odwiedźcie największą programistyczną konferencję w Polsce - Code Europe. W ramach wydarzenia do Krakowa, Wrocławia i Warszawy zjadą największe umysły informatyki, a wśród nich specjaliści z dziedziny AI.

Dla wszystkich, którzy interesują się sztuczną inteligencją, nieobce będzie nazwisko Aleksandry Przegalińskiej - polskiej badaczki rozwoju nowych technologii, humanoidalnej sztucznej inteligencji oraz robotów społecznych. Jej wykład: „Wearable devices, mindtracking and mindhacking - are portable EEG devices just neurogadgets?" poruszy kwestie symbiozy ludzkiego mózgu z technologią.

Na konferencji pojawią się także inni znani na całym świecie badacze: Ian Philpot z Microsoftu, Lauren Tan z Netflixa, Dustin Whittle z Ubera czy Thomas Steiner z Google.

W sumie agenda Code Europe oferuje warsztaty i wykłady na temat najnowszych technologii prowadzone przez ponad 150 prelegentów z całego świata. Organizatorem Code Europe jest Grupa Absolvent.pl posiadająca 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu wydarzeń dedykowanych osobom stawiającym na rozwój kariery. Na każdą edycję największego z nich - Absolvent Talent Days (www.talentdays.pl), rejestruje się 55 tysięcy studentów i absolwentów biorących udział w debatach, szkoleniach lub znajdujących tutaj pracę.

Bilety i agenda Code Europe: https://www.codeeurope.pl/en

Kiedy i gdzie zapraszamy?

● Wrocław, 23 maja, Hala Stulecia

● Warszawa, 25 maja, PGE Narodowy