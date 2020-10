Ruputer – od dawna pełnoletni smartwatch

Pierwszy w historii smartwatch pojawił się 10 czerwca 1998 roku. Urządzenie noszące nazwę Ruputer skonstruowała firma Seiko.

W latach 90. ubiegłego stulecia samo pojęcie „smartwach" jeszcze nie istniało, więc zegarek sprzedawano jako „komputer naręczny". Funkcjonalność Ruputera jak najbardziej pozwala jednak nazwać go przodkiem dzisiejszych „wereables". I dlatego to to właśnie jemu, a nie modelowi Timex 150 Datalink należy się chwalebny tytuł „pierwszego smartwatcha".

Zasilany przez dwie baterie CR 2025 zegarek mógł pracować przez okolo 30 godzin. Z innymi urządzeniami komunikował się za pomocą interfejsu szeregowego (do komunikacji z komputerami miał na wyposażeniu specjalną stację dokującą) oraz portu IR. Jego monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 1,2'' pokazywał obraz o rozdzielczości 120x64 pikseli, a wewnętrzna pamięć RAM miała rozmiar 128 kB.

Dane wprowadzano za pomocą sześciu przycisków funkcyjnych oraz małego, ośmiokierunkowego dżojstika. Spośród kilku zainstalowanych aplikacji należy wymienić program graficzny, bardzo przypominający możliwościami microsoftowego Painta. Poza tym do zegarka dało się wprowadzać notatki i wykorzystywać go jako organizer (kalendarz połączony z listą zadań). To wszystko wyceniono na 285 dolarów.

Zegarek nie okazał się sukcesem komercyjnym – winić za to należy dość duże rozmiary, krótki czas pracy na bateriach oraz bardzo niewygodne sterowanie dżojstikiem. Taki już los pionierów...

fot. YouTube