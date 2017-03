Rusza CeBIT

CeBIT to jedne z najstarszych i znaczących targów komputerowych w Europie. Niestety w ciągu ostatnich paru lat znacząco straciły swoją pozycję. Przyczyniła się do tego berlińska IFA, której szersza formuła przyciąga więcej zwiedzających, a gwoździem do trumny było odebranie CeBITowi organizacji finałów IEM na korzyść Katowic. W tym momencie z targów zniknęła młodzież i pozostali sami panowie w garniturach.

CeBIT szybko zmienił więc formułę i profil i stął się z targów konsumenckich impreza ściśle biznesową. Zwykły Kowalski nie ma tam już prawie czego szukać. Firm, które prezentują sprzęt, jako potem można kupić w sklepach jest systematycznie coraz mniej, jednak wciąż się zdarzają.

Jedną z takich firm jest Chieftec produkujący obudowy komputerowe - można znaleźć ich w hali 15 na stanowisku D20.

więcej informacji o targach CeBIT znajdziecie tutaj