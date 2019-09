Rusza certyfikacja Wi-Fi 6

Oznaczenie „Wi-Fi Certified 6" może być umieszczane na sprzęcie obsługującym wszystkie technologie, dzięki którym urządzenia Wi-Fi 6 będą szybsze nawet o 40% niż ich odpowiedniki zgodne z wcześniejszym standardem.

Dotyczy to m.in. metody dostępu wielokrotnego z podziałem częstotliwości ortogonalnych (OFDMA, Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), która pozwala routerom Wi-Fi 6 obsługiwać wielu klientów równocześnie, korzystając z jednego kanału transmisyjnego (dzielonego na subkanały zajmowane przez urządzenia końcowe).

Kolejną nowością wymaganą do uzyskania certyfikatu jest zgodność z technologią MU-MIMO, będącą rozwinięciem stosowanej już wcześniej transmisji wieloantenowej (MIMO, Multiple Input Multiple Output) o mechanizmy służące do obsługi wielu klientów (MU, Multi User). Technologia ta została zastosowana już w standardzie Wi-Fi 5 (802.11ac), ale pozwalała tylko na transmisję danych od routera do urządzeń końcowych. Obecnie możliwe będzie też wieloantenowe przesyłanie informacji w drugą stronę.

Na liście usprawnień Wi-Fi 6 znajdują się również przyczyniające się do zwiększenia przepustowości 160-megahercowe kanały transmisyjne oraz kwadraturowa modulacja amplitudy 1024-QAM. Właśnie ta ostatnia cecha przełoży się – zdaniem Wi-Fi Alliance – na wzrost prędkości transmisji aż o 30 procent, ponieważ każda porcja danych (symbol) wysyłana przez router będzie odpowiadała 10 bitom informacji (1024 = 210).

Sprzęt ubiegający się o certyfikat Wi-Fi 6 musi obsługiwać też mechanizm TWT (Target Wake Time). Służy on do planowania momentów, w których należy nawiązać łączność między punktem dostępowym a urządzeniem końcowym. TWT pozwala zaoszczędzić energię układom zasilanym z baterii. Często nie oczekuje się od nich transmitowania dużych ilości danych, lecz stabilnego i długotrwałego działania (dotyczy to np. czujników ruchu i dymu albo elementów pomiarowych). W takim przypadku TWT planuje moment skomunikowania się z poszczególnymi urządzeniami tak, aby nie zaczęły one nadawać równocześnie i wzajemnie się zakłócać. Pomoże to spędzać więcej czasu w trybie oszczędzania baterii.

Pierwszymi elementami i rządzeniami z certyfikatem Wi-Fi 6 są:

• Broadcom BCM4375

• Broadcom BCM43698

• Broadcom BCM43684

• Cypress CYW 89650

• Intel Wi-Fi 6 (Gig+) AX200

• Intel Home Wi-Fi Chipset WAV600 Series

• Marvell 88W9064 (4x4) Wi-Fi 6 Dual-Band STA

• Marvell 88W9064 (4x4) + 88W9068 (8x8) Wi-Fi 6 Concurrent Dual-Band AP

• Qualcomm Networking Pro 1200 Platform

• Qualcomm FastConnect 6800 Wi-Fi 6 Mobile Connectivity Subsystem

• Ruckus R750 Wi-Fi 6 Access Point

fot. Wi-Fi Alliance