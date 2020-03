Rusza produkcja aut z Android Automotive OS

Marka Polestar należąca do Volvo skupiła się na produkcji samochodów elektrycznych. Obecnie wdrażany jest Polestar 2, czyli projekt, który ma się stać konkurencją dla aut Tesli.

Polestar 2 ma być pierwszym samochodem z Android Automotive OS. Nie będzie to nakładka pokroju Android Auto, ale pełny system umożliwiający dostęp do ustawień samochodu. Jego wsparcie obejmie m.in. Mapy Google, Asystenta Google, Google Play i YouTube Music, a także specjalnie zaprojektowane aplikacje do obsługi elektryka, m.in. apkę z funkcją mobilnego kluczyka do auta.

Produkcja już ruszyła, ale nie sprecyzowano, ile samochodów pojawi się w sprzedaży. Zamówienia w tej chwili opiewają ponoć na pięciocyfrową liczbę. Polestar nie chce jednak ujawniać dokładnych danych, dopóki nie rozpocznie dystrybucji gotowych modeli. Sam proces opóźniono ze względu na epidemię oraz zamknięcie wielu fabryk i brak ludzi do pracy. Teraz jednak Polestar wdrożył procedury umożliwiające powrót do produkowania androidowych pojazdów.

Polestar 2 jest określany przez producenta jako model auta z nadwoziem typu fastback. Samochód wyposażony został w dwa silniki elektryczne – po jednym na przedniej i tylnej osi. Producent podaje, że akumulatory oferują zasięg do 470 km przy pojemności 78 kWh. Silniki generują moc na poziomie 300 kW i przenoszoną napęd na 4 koła. Pierwszą setkę auto ma osiągać w mniej niż 5 sekund.

Poza tym w samochodzie znajdziemy aktywny tempomat, kamery 360 stopni oraz 4 złącza USB typu C i ładowarkę 15 W. Pierwsze modele mają trafić do klientów do lipca 2020 r. Ceny mają się zaczynać od ok. 300 tys. złotych.

fot. Polestar