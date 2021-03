Rusza śledztwo przeciw Google’owi dotyczące trybu Incognito

Skryci w cieniu

Agencja Bloomberg informuje, że rozpoczęło się śledztwo związane z pozwem zbiorowym, jaki złożyli przeciw Google’owi użytkownicy. Firma próbowała się od niego odwołać, ale prośba została odrzucona. Sprawa ma dotyczyć śledzenia użytkowników w trybie Incognito.

Ukryci, ale nie przed Googlem

Błędem giganta ma być niewystarczająco klarowny opis jego działania. Wielu użytkowników włącza Incognito z nadzieją, że nie będą śledzeni przez nikogo. Tymczasem w rzeczywistości uruchomienie trybu nie powoduje, że przeglądarka zaprzestaje zbierania danych. Niestety, wciąż dostarcza je do serwerów Google’a. To stało się podstawą, by oskarżyć firmę o wprowadzanie użytkowników w błąd. Choć Google podkreśla, że internauci musieli wcześniej zatwierdzić politykę prywatności aplikacji (a tam pojawiała się informacja, że tryb ten nie oznacza całkowitej niewidzialności), sąd nie uznał odwołania złożonego przez koncern.

Walka o przejrzystość

Pozew nie oznacza, że firma zostanie ukarana. Śledztwo może równie dobrze wykazać, że Google ma rację. Tryb Incognito tak naprawdę służy wyłącznie do usuwania niektórych wyszukiwań z lokalnej historii i zmniejsza liczbę plików cookie, ale firma wprost deklaruje, że wciąż zbiera dane po jego włączeniu. Koncern Google może jednak zostać zmuszony, by bardziej ten fakt podkreślić. Opinia publiczna nie jest najczęściej świadoma prawdziwego przeznaczenia tego trybu, ale z drugiej pozew po raz kolejny podnosi ważny problem – tendencję twórców aplikacji do ukrywania najważniejszych informacji w samym środku umów o ogromnej objętości, których większość ludzi po prostu nie przeczyta.

Google w oświadczeniu dla portalu Engadget stanowczo kwestionuje jakiekolwiek roszczenia i deklaruje, że będzie bronić się przeciw oskarżeniu. Przypomina, że użytkownicy niewłaściwie zinterpretowali działanie trybu Incognito, pomimo zasygnalizowania im, w jaki sposób tak naprawdę działa.

