Rusza sprzedaż The Division 2

Pełna akcji, tocząca się w otwartym świecie gra Ubisoft Massive to historia o mieście po wybuchu pandemii. Agenci The Division są ostatnią nadzieją społeczeństwa na ratunek przez totalnym upadkiem. To oni bronią cywilów przed wrogimi frakcjami i starają się zaprowadzić porządek.

Rozgrywka po zakończeniu kampanii

Tom Clancy`s The Division 2 zostało stworzone od początku z myślą o rozgrywce po zakończeniu kampanii, dzięki czemu gracze zawsze mają dostęp do świeżych, unikatowych i zróżnicowanych aktywności, na długo po tym, gdy ukończą już główną misję. Gra nieustannie dostarcza nowe wyzwania i systemy postępów, niepowtarzalne zwroty akcji, niespodzianki oraz - po raz pierwszy w historii - szturmy. Oprócz tego na graczy czeka dostęp do szerokich zasobów zawartości popremierowych, w tym pełnego roku bezpłatnych dodatkowych misji fabularnych, map oraz trybów rozgrywki.

Ulepszone postępy gracza i nowe specjalizacje

Druga edycja gry to także dostęp do nowych specjalizacji, takich jak saper, snajper i mistrz survivalu - jednak gracze mogą je zdobywać dopiero po zaliczeniu głównej kampanii. Każda specjalizacja otwiera zupełnie nowy system postępów z umiejętnościami, trybami i niepowtarzalnymi talentami, o które mogą walczyć, by zmaksymalizować wydajność swojego agenta.

Dynamiczny żyjący świat

W świecie Tom Clancy`s The Division 2 cywile i wrogie frakcje przez cały czas poszukują artykułów pierwszej potrzeby takich jak jedzenie, lekarstwa czy amunicja. Różne grupy walczą z sobą w zrujnowanym Dystrykcie Kolumbia, by zyskać kontrolę nad zasobami i lokacjami. Sprzeczne potrzeby i motywacje zderzają się ze sobą, powodując starcia zarówno pomiędzy wrogimi, jak i z pozoru przyjaznymi frakcjami. Walki mogą się zdarzyć także w ramach relacji z cywilami oraz agentami z tego samego oddziału.

Zjednocz cywilów

Gracze mają także zupełnie nowe zadanie - musza zapewnić bezpieczeństwo cywilom, którzy zebrali się w osadach, aby odbudować społeczeństwo. Podczas rozgrywki agencji muszą współpracować z lokalną ludnością, by zyskać ich zaufanie i wsparcie. W drugiej części gry cywile mogą dostarczyć agentom zaopatrzenie i pomóc przy rozbudowie sztabu.

Jeszcze lepsza zabawa w Dark Zone

Dark Zone to nieokiełznany obszar mapy z najlepszymi łupami w grze. Jest to strefa, gdzie na gracza czyha najwięcej niebezpieczeństw - tu każdy agent może się okazać się wrogiem i skraść ciężko zdobyte łupy. W Tom Clancy`s The Division 2 strefa ta została zaprojektowana tak, aby dostarczyć uczciwych i ekscytujących wrażeń dla wszystkich graczy, niezależnie od ich poziomu postępów.

Dostępność

Gra Tom Clancy`s The Division 2 jest już dostępna w polskiej wersji językowej (napisy) na Xbox One, PlayStation 4 oraz komputerach PC. Można ją znaleźć zarówno w sklepach stacjonarnych w cenie 259 zł, jak i dystrybucji cyfrowej.