Ruszyła przedsprzedaż tabletu MatePad T8

Lekki tablet z wyświetlaczem 8 cali

MatePad T8 to nowy tablet w portfolio Huaweia. Sprzęt został wyposażony w ekran o przekątnej 8 cali, osadzony w ultrasmukłe ramy, dzięki czemu wyświetlacz pokrywa aż 80% przedniej powierzchni.

Według informacji producenta urządzenie jest bardzo lekkie, waży tylko 310 g. Zostało wyposażone w pojemną baterię 5100 mAh, dzięki czemu jest to sprzęt dobry do oglądania wideo, czytania książek oraz grania w gry podczas podróży. Pełne naładowanie tabletu umożliwia oglądanie filmów nawet przez 12 godzin.

Huawei MatePad T8 można zamówić w przedsprzedaży od 7 do 24 maja br. w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, w firmowym sklepie Huaweia w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie oraz w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Morele.net, MyCenter, AB FOTO i Empik. W okresie przedsprzedaży do zakupionego tabletu za 1 zł dodawana jest opaska sportowa – Huawei Band 3e.

Rekomendowana cena sprzedaży sprzętu MatePad T8 – modelu 2 GB +16 GB Wi-Fi – wynosi 399 zł. Ten sam model w wersji LTE dostępny jest za 499 zł. Cena sprzętu w konfiguracji 2 GB +32 GB Wi-Fi to 449 zł, a wersji LTE – 549 zł.

Dodatkowe funkcje tabletu

Warto wspomnieć, że tablet obsługuje funkcję Huawei Share OneHop. Dzięki niej dane pomiędzy tabletem a innymi urządzeniami Huaweia można przenieść w szybki i prosty sposób, beż użycia dodatkowych kabli.

MatePad T8 został wyposażony w funkcję Face Unlock, która umożliwia odblokowanie urządzenia przez rozpoznanie twarzy właściciela. Dzięki temu korzystanie ze sprzętu jest bezpieczniejsze.

Tablet zyskał również na wydajności. Huawei MatePad T8 pracuje pod kontrolą oprogramowania EMUI 10.0.1, które bazuje na systemie Android 10.0. Wydajną i płynną pracę zapewnia 8-rdzeniowy procesor. Tablet jest do kupienia w wersji z Wi-Fi oraz LTE, z pamięcią wewnętrzną 16 GB lub 32 GB.

Huawei MatePad T8 został wyposażony w port na kartę microSD, dzięki czemu pamięć urządzenia można zwiększyć nawet do 512 GB, oraz w wejście mini-jack 3,5 mm na standardowe słuchawki.

Rozdzielczość aparatu tylnego i przedniego w MatePad T8 wynosi odpowiednio 5 MP oraz 2 MP.

Ciekawostką w tablecie jest kącik dziecięcy z aplikacjami i funkcjami dla najmłodszych, m.in. aparatem fotograficznym, aplikacjami do zabawy i nagrywaniem dźwięku. Kącik dziecięcy umożliwia też rodzicom kontrolę nad czasem, jaki dziecko spędza na korzystaniu z tabletu.

Jak skorzystać z promocji?

W celu uzyskania kuponu o wartości 20 zł na pierwsze zakupy w aplikacji Allegro, należy pobrać aplikację ze sklepu Huawei AppGallery, następnie przejść do sekcji „Prezenty" i odebrać kupon. Aby go wykorzystać, użytkownik podczas zakupów (za minimum 50 zł) musi wpisać kod z kuponu w sekcję „Płać mniej" w aplikacji Allegro.

Aby uzyskać bezpłatny 3-miesięczny dostęp do e-booków i audiobooków w aplikacji Empik Go, należy pobrać aplikację ze sklepu Huawei AppGallery, przejść do sekcji „Prezenty" i odebrać kod. W celu jego realizacji należy wejść na stronę www.empik.com/gofree, następnie zalogować się lub założyć konto na empik.com, wpisać kupon, podać dane swojej karty kredytowej i potwierdzić subskrypcję.

fot. Huawei