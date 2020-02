Ruszyła wersja beta Firefox Private Network

Mozilla już od jakiegoś czasu pracowała nad Firefox Private Network, czyli własnym serwerem VPN, i wreszcie udostępniła go w wersji beta. Narzędzie dostępne jest w tej chwili na Windowsie 10, Chrome OS-ie i Androidzie, a w przyszłości pojawią się wersje na iOS-a, MacOS-a i Linuksa. Dostęp do testów nie jest jednak powszechny, na razie dotyczy wyłącznie zaproszonych osób. O dołączenie do bety można ubiegać się na stronie producenta.

Aplikacja jest powiązana z Firefoksem i wykorzystuje protokół Wireguard, który zdaniem Mozilli zapewnia większe bezpieczeństwo od innych powszechnie wykorzystywanych standardów. W obecnej wersji użytkownik może połączyć z aplikacją jednocześnie do 5 urządzeń. Serwery znajdują się w ponad 30 państwach.

Aplikacja wymaga przy tym uiszczenia opłaty w formie abonamentu, który wynosi 5 dolarów (około 20 zł). Nie jest to jednak wygórowana cena, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przypadku wielu darmowych VPN-ów użytkownik nie ma do końca pewności co do ich pochodzenia. Mozilla gwarantuje natomiast, że Firefox Private Network nie monitoruje i nie gromadzi danych dotyczących aktywności użytkownika.

Firma nie zdradziła jeszcze, kiedy możemy spodziewać się premiery narzędzia.

