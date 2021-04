Ruszyły testy Xbox Cloud Gaming na PC i iOS

Kolejna aktualizacja

Po długim oczekiwaniu Microsoft wreszcie uruchomił testy usługi Xbox Cloud Gaming na kolejnych platformach. Aplikacja do streamowania gier działa już na konsolach Xbox oraz Androidzie, a dzisiaj lista platform wydłuża się o pecety i urządzenia Apple’a.

Dla wiernych fanów

Na obu platformach rozpoczynają się zamknięte testy usługi. By się do nich przyłączyć, trzeba mieć wykupiony abonament Ultimate. Subskrypcja nie gwarantuje jeszcze dostępu do testów, ale Microsoft wytypował szczęśliwców właśnie z grona subskrybentów. Jeżeli korzystaliście już z Ultimate, warto sprawdzić pocztę elektroniczną. W ramach usługi będzie można na razie uruchomić około 100 gier.

Przed wypróbowaniem usługi warto zaktualizować oprogramowanie. Cloud Gaming na urządzeniach Apple’a wymaga zainstalowanego iOS-a 14. Na razie usługa współpracuje z przeglądarkami Edge, Safari oraz Chrome. Wymagane jest też podłączenie pada za pomocą USB lub bezprzewodowo, korzystając z Bluetootha.

fot. Microsoft