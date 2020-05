Ruszyły zamówienia na procesor Intel Core i9-10900K

Intel rozpoczął sprzedaż najbardziej wydajnego gamingowego CPU.

Na pokładzie procesora Core i9-10900K znajdziemy 10 rdzeni oraz 20 wątków. Został on wykonany w procesie technologicznym 14 nm.

Nowy mocarz

W trybie bazowym Core i9-10900K jest taktowany zegarem 3,7 GHz. Maksymalna częstotliwość to nawet 5,3 GHz dla trybu boost. Pobór mocy podczas pracy to 125 W. Użytkownik ma możliwość przełączenia się na tryb 95 W, co jednak wiąże się z ograniczeniem taktowania do 3,3 GHz. Sprzęt wyposażono też w zintegrowany chipset graficzny Intel UHD Graphics 630.

Cena CPU będzie jednak mniej atrakcyjna, niż sugerowały zapowiedzi producenta. Intel początkowo podawał, że procesor będzie dystrybuowany za 488 dolarów (ok. 2100 zł), jednak sklepy oferujące preordery wyceniły go na 600 dolarów (ok. 2500 zł).

fot. Intel