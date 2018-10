Ryzen Threadripper niebawem w sprzedaży

Modele te uzupełniają ofertę 2 generacji z rodziny Threadripper zapewniając klientom większą liczbę opcji, aby łatwiej mogli dopasować produkt do swoich potrzeb.

Model Liczba rdzeni / wątków Taktowanie w trybie „Boost" / bazowe (GHz) Poj. pamięci podr. L3 (MB) Współczynnik TDP Liczba linii PCIe® Gen 3.0 Sugerowana cena internetowa (USD) AMD RyzenTM ThreadripperTM 2990WX 32/64 4,2/3,0 64 250W 64 1799 AMD RyzenTM ThreadripperTM 2970WX 24/48 4,2/3,0 64 250W 64 1299 AMD RyzenTM ThreadripperTM 2950X 16/32 4,4/3,5 32 180W 64 899 AMD RyzenTM ThreadripperTM 2920X 12/24 4,3/3,5 32 180W 64 649

Także 29 października zostanie udostępniona nowa wersja Ryzen Master z trybem AMD Dynamic Local Mode dla procesorów Ryzen Threadripper WX. Tryb ten pozwoli zoptymalizować działanie aplikacji tak, aby najbardziej wymagające obliczeniowo wątki były za każdym razem realizowane przez rdzenie z bezpośrednim dostępem do pamięci. Dzięki temu oprogramowanie preferujące szybszy dostęp do RAM automatycznie go otrzyma bez wpływu na działanie programów, które są bardziej zależne od liczby dostępnych rdzeni.

Wartym odnotowania są również poniższe ulepszenia i aktualizacje oprogramowania, ponieważ poprawiają one działanie na procesorach Ryzen Threadripper WX:

- Wydajność w grach znacząco się poprawiła przy wykorzystaniu produktów firmy Nvidia. Szczegóły na 13 stronie informacji o wydaniu sterownika 399.24.

- Aktualizacja Update 9 do gry Far Cry 5 wyeliminowała problem występujący przy wielu procesorach logicznych (dużej liczbie obsługiwanych wątków). Szczegóły są dostępne tutaj.

- Październikowa aktualizacja do Windows 10 (wersja 1809) poza szeregiem udoskonaleń i nowych funkcji wprowadza także ulepszenia w zakresie stabilności w systemach z 64 lub większą liczbą procesorów logicznych (wątków), w tym na procesorach Ryzen Threadripper 2990WX.