Rząd Iranu uruchamia aplikację randkową

Oficjalnie skojarzeni

Iran przedstawił oficjalną aplikację randkową, która ma pomóc w podniesieniu dzietności w kraju. Program o nazwie Hamdam został zaprojektowany przez państwowe instytucje do spraw kultury. Po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika program przeprowadzi m.in. test psychologicznej zgodności dla potencjalnej pary i udzieli rad młodym singlom.

Kulejący przyrost

Tradycyjny irański model małżeństwa dotychczas przewidywał, że to rodzina będzie mieć ostatnie słowo w przypadku związku dwóch osób. Często to ona swatała młodych ludzi, biorąc pod uwagę nie ich preferencje czy uczucia, a status społeczny i opłacalność związku. „Zachodni" styl randkowania i nawiązywania relacji jest w głęboko religijnym Iranie całkowicie zakazany.

Państwo musiało jednak zweryfikować swoje konserwatywne podejście, gdy współczynnik dzietności zaczął alarmująco maleć. Za ok. 20 lat społeczeństwo irańskie może być jednym z najstarszych na świecie. Wprowadzenie aplikacji randkowej jest dotychczas najbardziej progresywnym krokiem irańskiego rządu w kwestii demografii, szczególnie w kontraście do poprzednich działań: Iran od lat skutecznie utrudnia dostęp do antykoncepcji, a w 2014 r. Najwyższy Przywódca, ajatollah Ali Khamenei ogłosił, że zwiększanie dzietności pomoże „zacieśnić tożsamość narodową".

