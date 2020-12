Rząd USA wyda 1,9 miliarda dolarów na wymianę sprzętu Huawei

Dalszy ciąg walki z chińskim 5G

Rząd USA kontynuuje krucjatę przeciw dostarczonym przez chińskie firmy komponentom wykorzystywanym w budowie sieci 5G. Reuters poinformował właśnie o specjalnej rządowej dotacji na kwotę 1,9 miliarda dolarów, która ma pozwolić na usunięcie z sieci telekomunikacyjnych części infrastruktury „zagrażającej narodowemu bezpieczeństwu”. Chodzi głównie o produkty firmy Huawei.

Fundusz wojenny

Choć Stany Zjednoczone zakazały korzystania z chińskich podzespołów wcześniej, przepis wszedł w życie już po rozpoczęciu budowy infrastruktury. Początkowo postawiono więc na kompromis, narzucający pewne limity, ale pozwalający pozostawić część produktów Huawei, o ile nie stanowią ważnych części strategicznych sieci. Teraz FCC (Federalna Komisja Łączności) zatwierdziła prawo nakazujące całkowite usunięcie takiego sprzętu z sieci.

To bardzo duża operacja, bo zwłaszcza w przypadku 3G czy 4G, podzespoły chińskiego producenta wciąż stanowią w USA większą część sieci. By jednak ułatwić firmom spełnienie żądań FCC, rząd zbiera fundusz w wysokości prawie 2 miliardów dolarów. Ma on trafić w ręce mniejszych operatorów (obsługujących do 10 milionów klientów) i posłużyć jako dofinansowanie do wymiany sprzętu.

Potencjalnie negatywne skutki

Jednocześnie fundusz zabrania wymiany sprzętu na produkty jakiejkolwiek innej firmy z Chin, co stwarza dodatkowe ograniczenia i może sprawić, że utrzymanie sieci stanie się droższe. Eksperci już teraz obawiają się więc, że pomimo rządowego wsparcia, dostęp do internetu w USA może wkrótce podrożeć.

