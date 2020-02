Rzeczywistość wirtualna jako medium do spotkań ze zmarłymi?

W telewizyjnym programie pod tytułem „Meeting You", który jest emitowany na antenie telewizji Korei Południowej, doszło do nietypowego zdarzenia. Twórcy programu zdecydowali się zaprezentować historię matki i jej córki, która odeszła w tragiczny sposób w wieku 7 lat, a następnie... doprowadzić do spotkania obu kobiet . W wirtualnym świecie.

Koreańczycy odtworzyli cyfrowe dziecko, bazując na posiadanych fotografiach dziewczynki, a także nagraniach jej głosu. Następnie matka otrzymała osprzęt VR: gogle z zestawem słuchawkowym i specjalne rękawice. Po wejściu do świata wirtualnego kobieta mogła przebywać ze swoim zmarłym dzieckiem i odczuwać jego fizyczną bliskość dzięki urządzeniom.

Awatar dziewczynki został tak skonstruowany, że kobieta bawiła się z córeczką i z nią rozmawiała. Dziewczynka pytała mamę o to, jak ta się czuje. Nie obyło się bez wzruszającej sceny, w której dziecko powiedziało mamie, że „już nic ją nie boli i wszystko będzie dobrze".

Osoby będące świadkami wydarzenia określiły wykonanie awatara jako bardzo dobre, udało się nie tylko doskonale odtworzyć głos dziewczynki, ale przede wszystkim motorykę jej ruchów wraz ze spontanicznymi reakcjami i unikalnymi zachowaniami. MBC documentary udostępniło na YouTubie nagranie z tego wydarzenia. Jest to pierwsze „spotkanie" ze zmarłym wykonane za pomocą technologii VR.

fot. MBC documentary