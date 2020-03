SETI@home w stanie hibernacji

Koordynatorzy projektu SETI@home ogłosili, że od 31 marca br. nie będą przekazywać wolontariuszom nowych pakietów danych do przeanalizowania.

Projekt SETI@home (Search for Extraterrestrial Intelligence at Home) został zainicjowany w 1999 roku przez Uniwersytet Kalifornijski. Jego ideą jest rozproszone analizowanie informacji dostarczonych przez radioteleskopy działające w Puerto Rico (Arecibo) i Zachodniej Wirginii (Green Bank). Pakiety danych pobierane przez wolontariuszy z całego świata i przetwarzane na ich komputerach miały dostarczyć dowodów istnienia pozaziemskiej inteligencji. Do analizowania informacji wykorzystuje się klienta SETI@home – działającą w tle aplikację, która może służyć jako wygaszacz ekranu.

Przedstawiciele Centrum Badań SETI wyjaśniają, że są dwa powody, dla których nie będą przekazywać kolejnych pakietów danych do zbadania. Po pierwsze, przez dwie dekady otrzymali już tyle wyników, że następne zestawy nie mają już znaczącego wkładu w projekt badawczy. Po drugie, zespół prowadzący całe przedsięwzięcie chce skoncentrować się na przygotowaniu i opublikowaniu zbiorczej analizy otrzymanych dotychczas wyników.

Strona internetowa i fora dyskusyjne SETI@home będą nadal działać. Na razie organizatorzy projektu proponują, aby wolontariusze udostępnili zasoby własnych komputerów dla potrzeb innych badań prowadzonych przez Uniwersytet Kalifornijski.

fot. Jay Pound/Centrum Badań SETI