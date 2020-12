SK Hynix produkuje 176-warstwowe kości 4D Nand

Już w produkcji

Firma SK Hynix zaprezentowała pierwsze 176-warstwowe kości typu 4D NAND. To specjalny rodzaj pamięci flash, który może wkrótce sprawić, że dyski SSD staną się jeszcze szybsze, ale przede wszystkim bardziej pojemne. Nowa technologia, dzięki miniaturyzacji, ma poprawić uzysk z produkcji aż o 35%. To kolejna generacja produktu po 96-warstwowych kościach, również zapoczątkowanych przez Hyniksa.

Wszystko w swoim czasie

Nie bez znaczenia pozostaje też większa prędkość odczytu. Dostęp do komórki ma być szybszy o 20%, co w efekcie umożliwi transfer danych na poziomie nawet 1,6 Gb/s. Na razie firma produkuje kości o pojemności 64 GB, ale już po nowym roku planuje podwojenie ich pojemności.

Bliska przyszłość

Najważniejsze jest jednak to, że nośniki wyposażone w nowe pamięci trafią na rynek konsumencki już wkrótce. Hynix już udostępnił je producentom kontrolerów, co w praktyce powinno zaowocować nie tak odległym wysypem gotowych nośników. Prawdopodobnie trafią one do urządzeń mobilnych już po nowym roku, a nieco później również do standardowych dysków SSD.

fot. SK Hynix