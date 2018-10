S.M.S.L A8 – wzmacniacz zintegrowany wysokiej rozdzielczości

Stereofoniczny wzmacniacz wysokiej rozdzielczości oparty o moduły ICEpower

Sercem wbudowanego w A8 wzmacniacza są nowoczesne, cyfrowe moduły wzmacniające zbudowane w oparciu o uznaną technologię ICEpower. Moduły te, opracowane przez duńską firmę Bang&Olufsen były prekursorem tej technologii, i do dzisiaj wyznaczają standardy tego, jak powinien brzmieć wzmacniacz w klasie D.

Nie brzmią one przy tym w żaden sposób „cyfrowo", ani też ostro. Zachowują detaliczność i szczegółowość, jednocześnie oferując pełne, niemalże lampowe brzmienie. A do tego oferują znakomity, nisko schodzący, dynamiczny i kontrolowany bas.

Takie brzmienie oferuje też S.M.S.L. A8. Jednocześnie warto też zaznaczyć praktyczny aspekt zastosowania tak nowoczesnej technologii wzmacniającej. Jest nim znakomity stosunek generowanej, realnej mocy do wielkości urządzenia, oraz wysoka sprawność wzmacniaczy pracujących w klasie D. To ostatnie oznacza nie tylko niski poziom emisji ciepła, ale także mniejsze zużycie prądu, zwłaszcza przy niższych poziomach głośności.

Wbudowany DAC wraz z najnowszej generacji interfejsem USB

S.M.S.L A8 posiada wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy, zrealizowany na uznanym układzie firmy AKM - AK4490. Układ ten jest ceniony w branży audio ze względu na jego płynne, analogowe brzmienie i naturalną barwę dźwięku.

Interfejs USB bazuje z kolei na układzie XMOS drugiej generacji. Jest to jednocześnie jeden z niewielu interfejsów, jakie pozwalają na stabilną transmisję sygnałów PCM aż do formatu 32bit/768Khz. Obsługuje on także bezproblemowo wszystkie obecne standardy DSD, od DSD64 aż po DSD512 włącznie. Dzięki temu A8 działając, jako DAC może z powodzeniem współpracować zarówno z najnowszymi streamerami, jak i także najnowszymi, specjalizowanymi odtwarzaczami programowymi.

S.M.S.L A8 posiada także konwerter częstotliwości próbkowania (ASRC), dzięki czemu może sprawnie wyeliminować jitter z przychodzącego sygnału. Funkcja ta może okazać się szczególnie przydatna przy korzystaniu ze źródeł takich, jak chociażby konsola do gier, czy też tuner telewizji kablowej z cyfrowym wyjściem audio.

Z DACa można korzystać nie tylko poprzez wbudowany w A8 wzmacniacz. Urządzenie jest wyposażone w wyjście analogowe wyjście przetwornika, zrealizowane na pozłacanych złączach RCA.

Zintegrowany wzmacniacz słuchawkowy oraz przedwzmacniacz gramofonowy

Kolejną istotną zaletą najnowszego urządzenia firmy S.M.S.L jest wbudowany wzmacniacz słuchawkowy oparty o świetny układ TPA6120.

Wzmacniacz ten może obsługiwać szerokie spektrum słuchawek, włącznie z większością słuchawek planarnych dostępnych na rynku. Można go także wykorzystać zarówno z sygnałem z wbudowanego DACa, jak i także takim z zewnętrznego źródła (np. gramofonu).

Dodatkową, cenną funkcjonalnością jest też wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy. Obsługuje on gramofony z wkładką MM a jego konstrukcja zapewnia niskie zniekształcenia i niski poziom szumów. Przekłada się to na czyste brzmienie ulubionych płyt winylowych.

Elastyczność w połączeniu - dwa wejścia analogowe, jedno wyjście z DACa, wyjście głośnikowe oraz pięć wejść cyfrowych

Niezależnie od tego, czy do A8 będziemy chcieli podłączyć komputer, streamer, konsolę, telewizor z wyjściem cyfrowym, czy nawet gramofon - będziemy mieć taką możliwość. Urządzenie oferuje pełen komplet wejść, jakich może potrzebować użytkownik, włącznie z wejściem gramofonowym oraz wyjściem analogowym z DAC.

Dopracowana konstrukcja i selekcjonowane elementy

S.M.S.L konstruując A8 nie poszedł na skróty. Zastosowano wysokiej klasy elementy, takie, jak kondensatory WIMA oraz rezystory VISHAY.

Kolorowy wyświetlacz oparty jest o matrycę IPS i ma przekątną 1,54 cala.

Przedni panel jest lekko pochylony, co nadaje urządzeniu lekkości, obudowa zaś wykonana jest z precyzyjnie obrabianego za pomocą CNC aluminium.

Sugerowana cena SMSL A6 w Polsce wynosi 3499 PLN brutto.