Są pierwsze testy wydajności Ryzena 5 3500 i 3500X

Firma AMD planuje wprowadzić do sprzedaży kolejne procesory z serii Ryzen trzeciej generacji. Tym razem w sieci pojawiły się informacje o tańszych konstrukcjach - Ryzenie 5 3500 i 3500X (topowego 3950X po ostatnich opóźnieniach należy się spodziewać dopiero pod koniec roku).

W obu przetestowanych procesorach mamy do czynienia z konstrukcjami o 6 rdzeniach i 6 wątkach, co odbije się na wydajności w aplikacjach wielowątkowych. Model 3500 będzie taktowany zegarem 3,5 GHz z możliwością przyspieszenia w trybie Boost do 4,1 GHz. Konstrukcja nie powala, jeżeli chodzi o ilość dostępnej pamięci L3 - to zaledwie 16 MB. Procesor będzie miał za to dość niskie TDP (ilość ciepła wydzielanego w jednostce czasu) - wartość tę oceniono na 65 W.

Ryzen 5 3500X będzie po prostu usprawnioną wersją modelu 3500. Bazowa wartość taktowania wyniesie 3,6 GHz, a procesor wyposażony zostanie w 32 MB pamięci trzeciego poziomu. Będzie cechował się takim samym zapotrzebowaniem energetycznym jak tańszy odpowiednik. Nie są to więc topowe konstrukcje, jednak dużą rolę odgrywa w tym przypadku atrakcyjna cena - poniżej 200 dolarów.

W sieci pojawiły się już pierwsze testy, które pokazują, że nowe procesory będą dobrym wyborem dla osób zainteresowanych graniem w rozdzielczości 1080p w tytuły e-sportowe. Konstrukcja AMD sprawdzana była podczas rozgrywki zarówno pod kątem wydajności jednowątkowej, jak i wielowątkowej. Testy wykonane przez chińskie serwisy internetowe pokazują, że plasuje się ona mniej więcej na poziomie Intela Core i5-9400F.



Oficjalna prezentacja produktu i szczegóły dotyczące polskiej ceny ukażą się wkrótce.

fot. AMD