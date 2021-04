Sąd orzeka na korzyść Google'a

Jednak dozwolony użytek

Firma Google nie naruszyła praw autorskich i nie musi płacić koncernowi Oracle odszkodowania za kod wykorzystany w starszych wersjach Androida – stwierdził amerykański Sąd Najwyższy.

Dziesięcioletni spór

Firma Oracle złożyła w 2010 roku sądowy pozew przeciwko Google'owi, utrzymując, że wyszukiwarkowy potentat naruszył jej prawa do własności intelektualnej podczas projektowania systemu Android. Rzecz dotyczyła około 12 tysięcy linii kodu składającego się na interfejsy programistyczne (API) języka Java. Google wykorzystał go m.in. w wersji beta Androida, opublikowanej w 2007 roku.

Sam język Java został opracowany przez firmę Sun Microsystems, wykupioną przez Oracle'a na początku 2010 roku. O ile jednak Sun patrzył przychylnym okiem na wykorzystywanie API Javy w Androidzie (przekładało się to bowiem na popularyzowanie tego środowiska programistycznego), o tyle firma Oracle uznała, że Google narusza jej prawa do własności intelektualnej i zażadała wypłacenia odszkodowania w wysokości 8,8 miliarda dolarów za użycie kodu Javy w starszych wersjach Androida.

W nowszych wydaniach Google zastosował nowy, nieobciążony licencjami kod. Koncern z Mountain View utrzymywał zarazem, że korzystanie ze starego kodu podlegało doktrynie dozwolonego użytku i nie może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie praw autorskich.

Dwie przegrane i odwołanie

Oracle uzyskał dwukrotnie korzystne dla siebie orzeczenia w amerykańskich sądach okręgowych. Przedstawiciele Google'a odwołali się do Sądu Najwyższego, który nie rozstrzygnął co prawda, czy użyty kod podlega ochronie, jednak stosunkiem głosów 6 do 2 uznał, że wykorzystanie kodu przez Google'a mieści się w granicach dozwolonego użytku. Sędziowie zaznaczli, że firma Google wzięła tylko to, co było potrzebne, aby umożliwić programistom pełne wykorzystanie własnych umiejętności podczas pracy nad aplikacjami.

Orzeczenie jest istotne między innymi z punktu widzenia autorów aplikacji otwartoźródłowych. Często odtwarzają oni interfejsy API oprogramowania komercyjnego, aby zapewnić działania aplikacji w różnych systemach lub na odmiennych platformach.

fot. Mark Thomas – Pixabay