Safari sprawdzi Twoje hasło

Różne konta – różne hasła

W ostatnich latach głośno było o różnych włamaniach do baz danych klientów, które grożą przejęciem kont wielu użytkowników. Jednym ze sposobów na zmniejszenie problemu jest przypisanie do każdego konta innego hasła – to utrudni zadanie hakerom.

Przeglądarka sprawdzi za Ciebie

Użytkownicy komputerów Mac, którzy korzystają z Safari z nowym systemem operacyjnym macOS Big Sur, mogą spodziewać się największej w historii aktualizacji tej przeglądarki. Jedną z nowości będzie właśnie możliwość sprawdzenia, czy wpisywane hasło nie zostało np. złamane.

Safari skontroluje bazy danych znanych wycieków haseł, by sprawdzić, czy używane hasło w nich się nie znajduje. To oznaczałoby, że wcześniej padło ofiarą ataku hakerskiego.

Funkcja ta nie jest nowością. Wcześniej już Google uruchomił narzędzie do sprawdzania haseł. Również przeglądarka Mozilla Firefox ma podobną możliwość.

fot. JanBaby – Pixabay