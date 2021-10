Salwador wydobywa bitcoiny ekologicznie

Zielone kryptomonety

We wrześniu rząd Salwadoru zaczął wykorzystywać do wydobywania bitcoinów energię geotermalną. Prąd elektryczny zasilający kopalnię BTC jest wytwarzany w zakładzie u podnóża wulkanu Tecapa, znajdującego się 106 kilometrów na wschód od stolicy kraju. Elektrownia powstała dzięki przyjęciu przez rząd Salwadoru dekretu o utworzeniu Lempa River Hydroelectric Executive Commission (LRHEC). Jest to instytucja nadzorująca wykorzystanie nurtu rzeki Lempa do produkcji energii elektrycznej.

Elektrownia ma moc około 102 megawatów, a rząd planuje zwiększyć ją w przyszłym roku o następne pięć megawatów. Obecnie Salwadorczycy przeznaczają na wydobywanie bitcoinów około 1,5 megawata. Mniej więcej tyle potrzeba na zasilenie koparek BTC, które pracują w ustawionym nieopodal elektrowni kontenerze.

Salwador ma duży potencjał, jeżeli chodzi o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Jak twierdzi przewodniczący LRHEC, Daniel Alvarez, jego kraj może produkować energię w instalacjach geotermalnych, hydroelektrycznych, słonecznych, wiatrowych i pływowych. Źródła rządowe podają, że dwie pracujące w Salwadorze elektrownie geotermalne dostarczają około 24 procent energii zużywanej w tym państwie.

fot. Pixabay