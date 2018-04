Sam Fisher w Ghost Recon Wildlands

Począwszy od 10 kwietnia, Ghost Recon Wildlands wprowadzi do głównej gry mnóstwo zawartości Splinter Cell na wyłączność, a także tryb PvP Ghost War, nową misję PvE, unikatowe elementy personalizacji oraz nową klasę PvP Ghost War. Gracze będą mogli walczyć u boku Sama Fishera, kultowej postaci z docenionej przez krytyków serii gier szpiegowskich Tom Clancy's Splinter Cell i pomóc mu zaliczyć nową misję infiltracji wysokiego ryzyka, w realiach fikcyjnej Boliwii w przyszłości. To nowe specjalne wyzwanie będzie grywalne solo lub w trybie współpracy dla czterech graczy. Będzie to jedna najtrudniejszych misji, z jakimi mierzyły się dotąd Duchy. W trakcie tej nocnej misji, gracze będą musieli działać w ukryciu i korzystać z wszelkich dostępnych narzędzi.

Po zaliczeniu misji Splinter Cell, gracze otrzymają unikatowe przedmioty, takie jak kultowe gogle sonarowe Sama, nowy filtr noktowizyjny i nie tylko. Choć misja będzie dostępna w grze już zawsze, nagrody te będą dostępne jedynie do zakończenia specjalnego wyzwania, czyli do 16 maja. Oprócz nagród za zaliczenie zadania, gracze będą mogli spersonalizować i uzbroić swoje Duchy za pomocą Pakietu Wyposażenia Splinter Cell, który zawiera nowe elementy personalizacji i nowe uzbrojenie, takie jak nóż Karambit, unikatowe ostrze do walki wręcz, zainspirowane przez Splinter Cell: Blacklist czy w pełni personalizowany prototypowy karabin szturmowy SC 4000 Splinter Cell.

Special Operation 1 to także Echelon, nowa klasa szturmowa, dostępna we wszystkich trybach PvP, która rozszerzy obsadę Ghost War do 18 niepowtarzalnych klas. Echelon jest częścią drużyny 4. eszelonu Sama Fishera, a w związku z czym ma dostęp do najnowszych technologii, takich jak zdolność impulsu sonarowego, która pozwala mu widzieć wrogów za ścianami (na krótkim dystansie) i zyskiwać przewagę taktyczną nad oddziałem wroga. Gracze w Ghost War zyskają wcześniejszy dostęp do nowej klasy wydając punkty prestiżu lub poprzez przepustkę 2. roku.