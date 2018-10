Samochodowe centrum multimedialne z nawigacją GPS

Vordon HT-869V2 to wszechstronne radio samochodowe wielkości 2DIN, które pewnie doprowadzi kierowcę do celu, a przy tym zapewni w trakcie podróży rozrywkę dla całej rodziny. Montując je w samochodzie kierowca nie musi już instalować innych, zajmujących miejsce gadżetów.

Obsługę urządzenia zapewnia duży, dotykowy ekran LCD o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 800 x 480, a łączność ze smartfonami - Bluetooth. Korzystając z niego, kierowca otrzymuje w radiu dostęp do własnej książki adresowej, może też korzystać z listy połączeń i klawiatury wybierania numerów. W zestawie z radiem znajduje się mikrofon zewnętrzny, który instaluje się nad głową kierowcy lub w innym, bardziej dogodnym miejscu . Dzięki temu Vordon HT-869V może też pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego, zapewniając większy komfort rozmów podczas podróży, a także gwarantując pełne bezpieczeństwo jazdy. Co więcej, połączenie radia przez Bluetooth pozwala także na strumieniowanie muzyki z aplikacji zainstalowanych w smartfonie, np. Spotify czy Apple Music.

Muzyki można również słuchać z radia FM z RDS z zapisem do 30 stacji, a także z plików muzycznych w formatach MP3, WMA, WAV, APE i AAC, zapisanych na karcie microSD lub pamięci USB. Intuicyjne menu odtwarzacza pozwala na łatwy wybór nagrań i playlist, obsługuje także bezstratny format FLAC, gwarantujący dźwięk bez zniekształceń kompresji. Dziesięciopasmowy korektor graficzny ułatwia dostosowanie brzmienia do własnych preferencji lub wybranie z predefiniowanych trybów Flat, Pop, Rock, Jazz czy Klasyczny. Siedmiocalowy wyświetlacz sprawdzi się także podczas odtwarzania filmów w formatach AVI, MP4 czy RMVB, co dodatkowo umili podróż pasażerom.

Na tym nie koniec multimedialnych możliwości radia Vordon HT-869V2. Urządzenie obsługuje także technologię MirrorLink.

Jedną z najważniejszych funkcji radia Vordon HT-869V2 jest nawigacja GPS. Do zestawu dołączona jest karta z systemem nawigacyjnym MapFactor Navigator, który wykorzystuje bardzo szczegółowe i dokładne mapy Polski i Europy pochodzące z serwisu OpenStreetMap. Nawigacja ma wiele zaawansowanych funkcji, które pozwolą szybciej i bezpieczniej dotrzeć do celu. Jedną z nich jest asystent pasa ruchu wskazujący pas na jezdni, który należy zająć przy dojeździe do skrzyżowania, aby nie ominąć skrętu. Nie zabrakło funkcji ostrzegania o fotoradarach, dzięki której kierowca będzie jechał bezpiecznie i uniknie mandatów. Producent gwarantuje bezpłatna, dożywotnią aktualizację map, dzięki czemu nie zgubimy się nawet na najnowszych, nowo wybudowanych trasach.

Siedmiocalowy ekran niesie także nieocenioną pomoc podczas parkowania. Wystarczy podłączyć do zestawu kamerę cofania. Producent proponuje dodatkowe modele 8IRPL lub 4SMDPL, które można kupić oddzielnie. Po ich zamontowaniu, gdy tylko włączony zostanie bieg wsteczny, na wyświetlaczu prezentowany będzie obraz zza samochodu, co ułatwi manewrowanie bez ryzyka uszkodzenia pojazdu.

Korzystanie z urządzenia ułatwia pokrętło, służące do wybierania różnych funkcji oraz do regulacji głośności. Kolorowy, wyraźny interfejs radia można dostosować do własnych potrzeb np. poprzez zmianę tapet lub logo startowego czy też wybór poziomu jasności. Dzięki wielozadaniowości kierowca może łatwo przełączać się między aplikacjami, zmieniając na przykład odtwarzacz na nawigację. Można też ukryć nawigację w tle, słuchając tylko komend głosowych, a na ekranie wyświetlać panel odtwarzacza.

Do zestawu dołączony jest pilot zdalnego sterowania, dzięki któremu pasażerowie siedzący w tylnej części samochodu mogą sterować radiem na odległość.

Vordon HT-869V2 oferuje maksymalną moc wyjściową 4x 45 W. Urządzenie wyposażono w złącze USB, wejście audio RCA, wyjście na subwoofer, dwa wyjścia wideo RCA i cztery audio RCA. Bluetooth w wersji 2.1 EDR zapewnia zgodność z protokołami A2DP i HFP.

Radioodtwarzacz samochodowy Vordon HT-869V2 jest dostępny w cenie 799 PLN.