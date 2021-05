Samochody mogą nas szpiegować

Wytrych do danych

Służby celne oraz graniczne USA zakupiły technologię, która pozwala zgromadzić ogromne ilości danych osobowych przechowywanych w pojazdach. Stwarza to poważne ryzyko poznania wielu informacji o kierowcy poprzez zwyczajne połączenie się z autem za pośrednictwem smartfona. Narzędzia opracowała szwedzka firma MSAB. Za ok. 460 tysięcy dolarów nabyto 5 takich zestawów do badań kryminalistycznych pojazdów.

Kopalnia danych

Co potrafi tego typu system? Umożliwia zdobycie wszelkich parametrów dotyczących użytkowania danego pojazdu. System potrafi komunikować się z oprogramowaniem samochodu. Auta to coraz częściej wyposażone w wiele systemów urządzenia elektroniczne, zdolne gromadzić dane osobowe, zwłaszcza gdy łączymy się z ich nadajnikami za pośrednictwem smartfona. Cenne treści można odnaleźć nawet w pamięci konsol informacyjno-rozrywkowych (np. telewizorków do oglądania filmów). Na tej podstawie da się odkryć ostatnie miejsca docelowe, pełną historię nawigacji, ale też dzienniki połączeń, smsów czy nawet pliki graficzne.

Narzędzia MSAB mogą swobodnie rejestrować zdarzenia takie jak włączanie świateł pojazdu, zamykanie drzwi, zmianę biegu, cykle zapłonu czy dzienniki prędkości. Już teraz pojawiły się więc obawy, że wydobywanie danych z samochodów pozwoli służbom specjalnym omijać narzucane przez konstytucję ograniczenia w swobodzie działania (przynajmniej do czasu poprawienia przepisów). Możliwości systemu są tak ogromne, że już wzbudza on przerażenie organizacji działających na rzecz ochrony swobód obywatelskich.

Służby już gotowe

Jak się okazuje, umowa z firmą dostarczającą narzędzia została podpisana już w czerwcu 2020 roku, a w jej ramach przeprowadzono też szkolenia z obsługi systemu. Jest to dla służb specjalnych cenne narzędzie, ponieważ samochód to kolejne (po telefonie) pojedyncze urządzenie, który potrafi dostarczyć wielu danych na temat użytkownika. Zwykle też okazuje się dużo gorzej zabezpieczony od przeciętnego smartfona. Telefony w ostatnich latach znacznie rozwinęły się pod tym względem i wydobywanie z nich informacji jest coraz trudniejsze.

fot. Pixabay