Samolot napędzany wodorem

Ta sama prędkość i komfort podróży

Plany maszyny zostały zaprezentowane przez Instytut Technologii Lotniczych (ATI) w ramach finansowanego przez brytyjskie władze projektu FlyZero.

Samolot średniej wielkości napędzany ciekłym wodorem jest w stanie przewieźć 279 pasażerów bez lądowania z Londynu do San Francisco, lub na większy dystans przy tylko jednym lądowaniu w celu zatankowania paliwa.

Statek powietrzny, który ma skrzydła o rozpiętości 54 metrów, a napędzany jest dwoma silnikami turbowentylatorowymi, osiągałby tę samą prędkość co dzisiejsze samoloty przy zerowej emisji dwutlenku węgla. Komfort podróży nie różniłby się od tego, co zapewniają współczesne maszyny.

Wodór o temperaturze –250 stopni Celsjusza przechowywany jest w kriogenicznych zbiornikach paliwa w tylnej części kadłuba oraz w dwóch mniejszych, umieszczonych w przedniej części kadłuba.

Chociaż jeszcze brakuje do tego, aby komercyjne samoloty wodorowe stały się rzeczywistością, ATI spodziewa się, że do połowy lat 30. XXI wieku napędzane tym paliwem, wydajne statki powietrzne mogą być bardziej opłacalne niż obecnie. Jest to wynikiem tego, że inne sektory transportu również interesują się wodorem, co prawdopodobnie już niebawem przełoży się na obniżenie kosztów jego produkcji i dostaw.

fot. ATI